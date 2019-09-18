Липецкий детский омбудсмен Людмила Куракова покидает пост

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили “Ъ-Черноземье” сразу несколько источников в региональной власти. Она намерена покинуть пост с 30 сентября. При этом, как заявил оппозиционный депутат облсовета Олег Хомутинников, госпожа Куракова попросила сохранить за ней в течение года денежное содержание до устройства на новое место работы. Такие гарантии предусматривает статься 57 устава области. Теперь отставку омбудсмена должен согласовать облсовет.

Людмила Куракова родилась в Липецке в 1957 году. В 1980-м окончила Липецкий политехнический институт, в 1990-м — Ростовскую высшую партийную школу. Карьеру начала в 1974 году на Липецком тракторном заводе. С 1988-го по 1998-й работала заместителем председателя липецкого горисполкома, затем вице-мэром и первым вице-мэром. В 1998 году назначена вице-губернатором. В декабре 2014-го стала детским омбудсменом.

Александр Прытков