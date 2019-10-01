«Оппозиционеры планируют обжаловать взыскание»

Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» и взыскал с организаторов несанкционированной акции 27 июля 3,4 млн руб. Изначально истец требовал возместить более 11 млн убытков. Ответчиками выступили девять оппозиционеров, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь. По версии «Автомобильных дорог», участники акции потоптали газоны, сломали кусты и вынудили коммунальную технику вместо прямой работы перекрыть улицы по требованию силовиков. Теперь оппозиционеры будут обжаловать решение, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Как прошло заседание? Насколько я помню, во время первого Илья Яшин покидал зал в знак протеста.

— В этот раз Илья Яшин на заседание просто не явился, как, впрочем, и все остальные ответчики по иску от «Автомобильных дорог». Присутствовали на заседании их представители. Наконец стало ясно, за что именно столичное предприятие хочет взыскать с этих людей самые 11 млн руб. Как заявили в «Автомобильных дорогах», непосредственно 27 июля эти девять человек организовали несанкционированную акцию, и люди, которые на нее пришли, как раз и причинили ущерб на 11,5 млн руб.

Речь шла о том, что протестующие на Садовой-Кудринской улице, на Новом Арбате, а также в Новопушкинском сквере и на Большой Садовой площади в общей сложности повредили тысячу кустов альпийской смородины, а также растоптали несколько тысяч квадратных метров газонов и повредили кусты двух видов кизильника и чубушника.

Более того, при подсчете суммы ущерба учитывали, что протестующие, по версии «Автомобильных дорог», сумели сломать несколько десятков так называемых противотаранных блоков, бетонных сооружений, которые обиты деревом — вот это дерево тоже было сломано. 25 из 34 тумб, как заявили в «Автомобильных дорогах», пришлось менять. Также ущербом посчитали тот факт, что 20 автомобилей разного типа коммунальной техники «Автомобильным дорогам» пришлось передать ГИБДД, по поручению непосредственно автоинспекции, для того чтобы перекрывать движение в районе, где 27 числа проходила несанкционированная акция.

Как объясняли в «Автомобильных дорогах», именно эти люди должны отвечать рублем за то, что случилось 27 июля. Любовь Соболь, Алексей Навальный и остальные ответчики призывали людей в интернете выйти на акцию и, соответственно, по версии «Автомобильных дорог», согласно закону «о митингах», должны были координировать действия людей. Поскольку люди, вышедшие на акцию, растоптали газоны и повредили кусты, то отвечать за все это должны непосредственно организаторы.

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— Почему в итоге сумма взыскания оказалась почти в три раза ниже первоначальной?

— Мотивировочную часть судья Максим Сало не огласил на этом заседании. Но он действительно почти вчетверо сократил требования. Возможно, здесь сыграло роль то, о чем говорила защита. Во-первых, представители всех ответчиков заявляли, что последние практически не присутствовали на самой акции 27 числа по разным причинам: кто-то был под арестом, кого-то задержали, как, например, Любовь Соболь, перед началом акции. Более того, подвергли сомнению результаты исследований по этим кустам и травам, поскольку, как уточнили в «Автомобильных дорогах», основывались эти расчеты в том числе на исследовании некоего Дальневосточного научного института, который располагается в Уссурийске. Представители ответчиков говорили, что надо допросить этих специалистов, чтобы они рассказали, каким образом они производили расчет, поскольку они в Москву не приезжали, но каким-то образом с Дальнего Востока сумели определить конкретно, сколько стоит тот или иной поломанный куст и как были растоптаны газоны.

Что касается автомобилей, которые перекрывали улицы, представители ответчиков заявляли, что в путевых листах, которые были представлены как доказательства, было указано, что машины выехали по своей прямой специализации. То есть кто-то ехал подметать улицы, кто-то ездил, например, убирать мусор, но при этом это как-то не очень соотносилось с перекрытиями. А некоторые автомобили, как заявили ответчики, даже находились вне гаражей, некоторые до 22 часов, что, в принципе, было странно вменять всем девяти оппозиционерам.

Они планируют обжаловать взыскание. Мне удалось поговорить после заседания с адвокатом, с представителем Ильи Яшина Вадимом Прохоровым. Он заявил, что эти требования лучше, чем просили «Автомобильные дороги», но, тем не менее, обжаловаться это постановление все равно будет, поскольку ни один из ответчиков по иску себя виновным не считает, и, соответственно, взыскивать деньги с них просто-напросто не за что.

Беседовал Борис Блохин