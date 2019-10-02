Владимир Панов попал на представление

Прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец отреагировал на жалобу градозащитников о фальсификации публичных слушаний по строительству часовни в Автозаводском районе. Он сообщил о нарушениях процедуры слушаний и некорректно утвержденной площади озеленения сквера памяти погибших милиционеров. По этому поводу мэру Владимиру Панову внесено представление об устранении нарушений, которое в администрации не комментируют. Активисты в защиту сквера рассчитывают успеть вписать территорию в программу благоустройства.



Во вторник активисты, выступающие против строительства церкви в сквере памяти погибших милиционеров в Автозаводском районе, обнародовали ответ прокурора Нижнего Новгорода на свою жалобу. В конце августа Николай Борозенец на личном приеме пообещал им разобраться с итогами публичных слушаний о переводе рекреационной территории площадью 2 тыс. кв. м в зону религиозной застройки, против которой возражают более 2 тыс. жителей окрестных домов. В противовес активистам администрация города апеллирует к подписям сторонников церкви, которые просят построить часовню в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» и говорят, что это инициатива родственников двух милиционеров, погибших в этом месте при поимке преступника в конце 1990-х годов. Некоторые жители уверяют, что поддержать идею строительства часовни родных попросили в полиции, а 14 церквей в Автозаводском районе вполне достаточно для верующих. На очередных публичных слушаниях в мае противоборствующие стороны вновь не сошлись во мнениях и поочередно пели псалмы и «Интернационал». Сторонников храма тогда поддержали некоторые депутаты регионального парламента, глава Автозаводского района Александр Нагин и боевики из движения «Сорок сороков». Другие участники слушаний доказывали, что на мероприятии много неместных людей, чье присутствие и голоса незаконны, а спорный участок фактически служит придомовой территорией и требует благоустройства как одна из немногих зеленых зон у многоквартирных ­домов.

Тогда большинство граждан в присутствии журналистов высказались за сохранение сквера по программе формирования комфортной городской среды (ФКГС). Однако в итоговом заключении районной администрации результаты оказались в пользу сторонников строительства часовни, и активисты пожаловались на подтасовку документа главе областного департамента благоустройства Марине Раковой, указав на присутствие посторонних людей. Госпожа Ракова не усомнилась в действиях муниципальных властей, сообщив, что часовня «прекрасно завершит ансамбль улицы Прыгунова». В районной администрации публичные слушания назвали законными и не предполагавшими ­голосования.

Тогда активисты обратились к прокурору Нижнего Новгорода и в городское управление МВД. Доводы о фальсификации голосования они подкрепили доказательствами того, что земельный участок сквера на улице Прыгунова был включен в программу ФКГС на 2019 год и местные жители голосовали по проектам его благоустройства. При этом проект для сквера разработан не был, но люди были уверены, что его территорию благоустроят по федеральной программе, как им и обещали. Также местные жители пожаловались прокурору на искаженные данные официальной документации, в которой площадь озеленения сквера была занижена вдвое.

Месяц спустя Николай Борозенец внес представление по этому поводу мэру Владимиру Панову. В ответе прокурора сказано, что спорное заключение администрации противоречит нормам Градостроительного кодекса, федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и муниципальному положению об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности. Прокуратура установила, что из-за технической ошибки администрации площадь озелененной территории сквера действительно была занижена, но исправлять ошибку никто не торопился. В итоге господин Борозенец потребовал исправить эти данные от председателя городской думы Дмитрия Барыкина. Доводы о фальсификации итогов публичных слушаний в пользу строительства часовни сейчас проверяются в городском управлении МВД. В региональном градостроительном департаменте активистам сообщили, что рассмотрение вопроса о строительстве часовни отложено для дополнительной проработки и учета мнения жителей и районной администрации.

В мэрии Нижнего Новгорода проигнорировали запрос “Ъ-Приволжье” по поводу прокурорского представления. Отметим, пресс-служба мэра часто избегает «болезненных» для начальника тем, способных негативно сказаться на его положительном образе открытого и транспарентного чиновника. При этом у автозаводцев пока есть шанс добиться включения сквера в программу благоустройства с федеральным финансированием, рассчитанную до 2024 года, считает градозащитница Мария Попова.

Роман Рыскаль