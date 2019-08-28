Граждане взялись за скверное

В Нижнем Новгороде инициативная группа жителей инициировала проверку результатов публичных слушаний о строительстве часовни в сквере Автозаводского района. Активисты считают их сфальсифицированными, поскольку большинство участников высказались за благоустройство парка, а итоговый протокол содержит в основном мнения сторонников строительства культового сооружения. Доводы общественников выслушал прокурор города Николай Борозенец, пообещав направить материалы в полицию и Следственный комитет. В районной администрации и областном правительстве не видят нарушений закона в отражении волеизъявления граждан. Решение о строительстве часовни власти примут после дополнительных консультаций.



Во вторник прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец принял жалобу на подтасовку итогового заключения публичных слушаний о строительстве храма в Автозаводском районе от группы местных жителей. Часовню в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Нижегородская епархия РПЦ планирует возвести в сквере на улице Прыгунова и с этой целью добивается перевода земельного участка площадью 2 тыс. кв. м из парковой зоны в зону культовой застройки. Жители окрестных домов разошлись во мнениях по этому поводу. Участники публичных слушаний из близлежащих домов отмечали, что 14 православных храмов в Автозаводском районе вполне достаточно для нужд верующих. Воцерковленные граждане, которых поддержали некоторые депутаты заксобрания, епархия и крепкие молодые люди из движения «Сорок сороков», настаивали на том, что в сквере необходимо построить часовню. В мае на публичных слушаниях противоборствующие стороны, стоя группами, пели «Интернационал» и псалмы. Однако большее количество собравшихся граждан в присутствии журналистов высказались за благоустройство сквера по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Однако в отчете комиссии районной администрации результаты слушаний оказались в пользу часовни. В составленном чиновниками заключении сохранение сквера как места рекреации поддержали 9 участников против 11 сторонников церкви. По данным активистов, перевес голосов был обратным: 16 человек за благоустройство по ФКГС против 5 верующих. По этому поводу была подана жалоба начальнику областного градостроительного департамента Марине Раковой, но у нее не было сомнений в правильности протокола, и группу граждан направили в правоохранительные органы.

На встрече с прокурором Нижнего Новгорода сторонники благоустройства сквера, которых сопровождала общественная активистка Мария Попова, рассказали о «манипуляциях» сотрудников автозаводской администрации, которые учли голоса посторонних людей (не жителей территории района), поддержавших церковь. В документе оказались и выводы районной комиссии о «положительном социальном эффекте» храма, которые, по мнению заявителей, не звучали на слушаниях. Вдобавок к прежним аргументам активисты критиковали и одно из памятных оснований для возведения часовни. По утверждению представителей администрации, построить ее попросили родственники милиционеров, погибших недалеко от этого места в 1994 году при задержании преступника. Однако их знакомые утверждают, что сделано это было по просьбе руководства нижегородского управления МВД. Другим аргументом обратившихся стало то, что земельный участок сквера на улице Прыгунова был включен в программу ФКГС на 2019 год, и среди местных жителей проводилось голосование по проектам его благоустройства. Но для территории сквера проект разработан не был, и по этому поводу заявители также просят разобраться прокуратуру. «В сентябре будет новое голосование, и если жители не выберут сквер, то он просто не попадет в проекты благоустройства. Нас опять вводят в заблуждение, люди воспринимают текущий ремонт других участков так, будто сквер благоустраивают полностью. И будут голосовать за другие территории в районе», — пожаловался один из автозаводцев. Кроме того, по словам Марии Поповой, в официальной документации искажена площадь озелененной территории, которая вдвое меньше заявленных 16,6 тыс. кв. м. «Наш многоквартирный дом расположен так, что сквер является фактически двором. В районе и без того все застроено, зеленых зон нет, а до парка культуры идти далеко. А на территории храма народ не будет гулять», — пожаловалась прокурору пожилая женщина. По словам заявителей, за сохранение сквера были собраны подписи более тысячи жителей окрестных домов помимо тех, кто участвовал в публичных слушаниях. «Мы не против церкви, но пусть строят в другом месте. Из опрошенных 87% высказались за благоустройство сквера. Да и как можно строить здесь часовню, когда вокруг дома, шашлычная и еще школа рядом?» — пытались убедить визитеры прокурора города. В итоге господин Борозенец пообещал лично передать документы и жалобы группы граждан в областные управления МВД и Следственного комитета, попросив предоставить видеозапись публичных слушаний и иные доказательства возможной подтасовки протокола для свидетельских показаний.

В администрации Автозаводского района сообщили, что открытые публичные слушания прошли без нарушений. По словам представителей власти, процедура проводилась для информирования жителей и не предусматривала подсчета голосов, а районная комиссия вправе обобщать прозвучавшие мнения. В областном градостроительном департаменте пообещали рассмотреть обращения жителей в течение месяца и решить судьбу сквера с учетом мнения районных властей. Глава департамента Марина Ракова сообщила журналистам, что часовня «прекрасно завершит ансамбль улицы Прыгунова».

Роман Рыскаль