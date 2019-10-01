Месяц затишья сменился ростом цен

Бензин опять начал дорожать. За прошлую неделю цена за литр 95-го в среднем увеличилась на 5 коп., следует из данных Московской топливной ассоциации. Некоторые АЗС повысили стоимость бензина на 15-20 коп. Динамику подтверждают и данные Росстата. Хотя до этого стоимость топлива оставалась неизменной больше месяца. С чем это связано? И ждать ли дальнейшего роста цен? Разбирался Владислав Викторов.

После того, как с 1 июля перестало действовать соглашение нефтяников с правительством о заморозке цен на топливо, сразу появились новости, что дизель подорожал на 64 коп. Изначально это показалось доказательством, что без ручного управления топливо неизбежно начнет дорожать. Но затем последовало затишье, и лишь в конце августа Росстат сообщил о незначительном росте цен на бензин в Москве на 2 коп. Это повторилось и в конце сентября, и, как говорит руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, «копеечный» рост продолжится до конца года, и виной тому инфляция: «Когда Росстат фиксирует рост цен, это означает лишь, что владельцы АЗС и крупные компании подтягивают цены под условия инфляции. Это всегда происходит задним числом. Большинство подтягивают уровень цен под цены окружающих АЗС, отсюда фиксация роста. До конца года мы увидим рост в пределах инфляции».

В понедельник Московская топливная ассоциация сообщила, что за прошлую неделю в столице литр 95-го в среднем подорожал на 5 коп. Но самый заметный рост показали АЗС компании «Роснефть» и связанная с ней «ТНК-Столица» — почти 20 коп. В самой компании “Ъ FM” заявили, что не понимают, откуда взялись эти данные.

Впрочем, такой рост укладывается в прогнозируемый уровень инфляции в 4,5%. Именно на столько компании могут повышать стоимость топлива, говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. А с начала года рост составил меньше 2%, добавил он: «Сейчас какие-то изменения в несколько копеек допустимы вполне. По итогам года мы можем получить чек, который укладывается наконец-то в нормы годовой инфляции. Не забывайте, что кнут никто не отменял. Не раз глава Кабмина заявлял, что при каких-то бифуркациях мы можем увидеть и заградпошлины. Нефтяники предпочитают не рисковать экспортом».

Не стоит забывать и о том, что октябрь — это время активных плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. И нередко это приводит к небольшому дефициту. К тому же скоро на АЗС появится зимний дизель, который традиционно дороже летнего, поэтому в ближайшее время цены на это топливо будут расти заметнее, отмечает представитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев. Но на днях Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на бензин пятого класса. С нового года они увеличатся на 3,5% и вот это заметит каждый автовладелец, говорит Юрий Зуев: «Акцизы — это дополнительные налоговые сборы. Это ударит по карману производителей нефтепродуктов.

Но, как правило, когда у нас возрастают дополнительные сборы, нефтяники перекладывают это на покупателя.

Когда у нас стимулировали производство нефтепродуктов пятого класса, эти продукты были освобождены от акцизного налогообложения. Сейчас планомерно все перешли на производство бензинов пятого класса — все вернули на круги своя».

Очевидно, что бензин и дальше будет дорожать, пусть и медленно. Но россияне это вряд оценят. Судя по результатам опросов ВЦИОМ, как раз из-за высоких цен на топливо почти половина россиян готова отказаться от частых поездок на автомобилях. А в качестве альтернативы большинство пересели бы на велосипед.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который должен сдержать рост цен на бензин. В нем предусмотрены компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок вместо экспорта. Их будут выплачивать, если цены при продаже горючего за рубеж будут выше внутренних. Это позволит избежать дефицита топлива в России, а значит и роста цен.