Топливо зальют в долг

В России можно будет купить топливо на заправках в рассрочку. Эксперимент проведет сеть «Газпром нефть» в партнерстве с банком БКС. Сначала заправлять по новой схеме будут водителей Gett, а к концу года — всех клиентов, сообщает газета «Ведомости».

Льготный период составляет один месяц, и если клиент опоздает с оплатой, то рассрочка превращается в кредит со ставкой 59%.

Новая схема укладывается в бизнес-логику работы таксистов, отметил руководитель сети АЗС «Газпром нефть» Олег Кузьменков: «БКС-банк для своих потребителей готов предоставлять бесплатную отсрочку на период пользования деньгами.

Наверное, это более подходит под цели сегмента такси, которые не любят в оборот пускать свои деньги — они, как правило, работают на заемных средствах от заправки до заправки, потом гасят уже с полученной выручки те средства, которые потратили на топливо.

Схема здесь традиционная: клиент выбирает банк, чье платежное средство он будет использовать, заключает с ним договор, а дальше в мобильном приложении привязывает эту банковскую карту как платежное средство и уже оплачивает с нее покупки. Все взаимоотношения идут как раз между клиентом и банком».

В Независимом топливном союзе считают, что появление такой услуги — еще один признак падения доходов граждан. Большого спроса на бензин в рассрочку ожидать не стоит, полагает президент объединения Павел Баженов: «Бензин не настолько критично дорожает, чтобы без рассрочки это не работало. Скорее это для кого-то удобный сервис. Вряд ли это будет вау-эффект.

На самом деле рынок отсрочек и рассрочек сегодня достаточно насыщен, есть другие продукты.

Но в качестве одного из дополнительного маркетингового инструмента это вполне жизнеспособная история».

Если эксперимент по предоставлению рассрочки на топливо окажется успешным, то и другие сети АЗС могут пойти по этому пути, считает представитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев: «Это оттянет на себя часть автолюбителей. Соответственно, другим надо конкурировать. Наверное, если будут иметь финансовую возможность, они, соответственно, будут стараться тоже придумывать подобные продукты. Все зависит от размеров кредитного кармана. Определенное ноу-хау всегда приветствуется».

Как сообщает газета «Ведомости», к тестированию услуги вслед за Gett могут подключиться и другие агрегаторы такси.

Кирилл Абакумов