Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какой процент россиян имеет собственную машину и какой еще транспорт выбирают граждане.

Иногда, сопоставляя данные, которые приносит нам статистика, причем цифры, на первый взгляд, не имеющие друг к другу прямого отношения, можно прийти к довольно любопытным выводам.

По последним данным, которые приводит «Автостат», автопарк России на сегодняшний день составляет 52,4 млн автомобилей. Полтора года назад эта цифра была существенно меньше, а именно — 50 млн. Значительную часть, а если быть точным, 84% из этого гигантского автопарка составляют легковые автомобили. Учитывая, что с демографией у нас сейчас не очень, можно сделать вывод, что автопарк растет либо за счет приезжих, либо за счет того, что большее число россиян решило обзавестись собственным автотранспортом.

Ответа на этот вопрос у «Автостата» нет, зато недавнее исследование ВЦИОМ раскрывает секрет, какой процент россиян имеет в семье больше чем одну машину. Такую роскошь, если верить результатам опроса, могут позволить себе 18% соотечественников. Одна машина в семье есть у 49%. А вовсе без машин живут 33% россиян, то есть каждый третий. И, кстати, не исключено, что самые дальновидные — это именно эти 33%. Во всяком случае, те из них, кто проживает в Москве.

Потому что, согласно исследованию, обнародованному на днях «Яндекс.Такси», передвижение на личном автомобиле в столице становится выгодным, только если водитель проезжает на нем больше 20 тыс. км в год. При меньших пробегах наиболее выгодным способом передвижения является каршеринг, на втором месте — такси, и лишь на третьем — личный автомобиль. То есть из этой выкладки можно сделать несложный вывод, что стоимость бензина здесь ни при чем. Основные затраты при пользовании личным автотранспортом сопряжены с амортизацией, если машина новая, и страховки, если подержанная. Затраты на пользование общественным транспортом в это исследование не попали. Видимо, потому что в «Яндексе» за этот сервис отвечает другой департамент.