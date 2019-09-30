Форекс с ограничением плеча

Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам работать на форексе. Но только с ограничением плеча. Также Банк России считает, что саморегулируемая организация форекс-брокеров должна разработать стандарт защиты потребителя с таким ограничением.

Как сообщил в понедельник вечером первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, «в случае если forex community выпустит стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, Банк России готов рассмотреть вопрос о допуске к торговле с ограничением плеча и неквалифицированным инвесторам». При этом ЦБ считает допустимым предоставить форекс-брокерам право осуществлять торговлю инструментами с базовым активом не только валютой, но и ценными бумагами.

В целом, сообщил господин Швецов в ходе прямого эфира с гражданами в рамках Международной недели инвесторов, Банку России не нравится сам продукт, который представляют форекс-брокеры своим клиентам.

«Речь идет о торговле различными валютами с плечом, которое гораздо выше того плеча, которое допускается регулированием на фондовом рынке в рамках маржинальной торговли. Речь идет о 20-м и 50-м плече»,— сказал он, отметив, что такой продукт будет доступен только квалифицированным инвесторам, которые хорошо понимают свои риски.

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, который сейчас обсуждается ко второму чтению в Госдуме, услуги форекс-компаний будут доступны только квалифицированным инвесторам. Одним из условий для перехода в категорию квалифицированного инвестора является требование к размеру активов не менее 10 млн руб.

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) уже направила свои предложения регулятору. Как сообщил “Ъ” руководитель ассоциации Евгений Машаров, с учетом снижения размера кредитного плеча в Европе АФД предлагает установить стандартом плечо 1 к 20 — для простых неквалифицированных инвесторов, и 1 к 30 — для квалифицированных инвесторов. Также АФД предлагает расширить набор инструментов с базисным активом кроме валютных пар, также на ценные бумаги, товары, сырье и драгоценные металлы.

Полина Смородская