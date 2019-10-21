Спасение на водах

Елена Глебова

Компания «ЛУКОЙЛ» обучает сотрудников работе с дикими животными в случае нефтяных разливов

Осенью погода на Сахалине нелетная только для авиации. Птицы, наоборот, в октябре готовятся совершить свой главный перелет — на зимовку в края с более мягким климатом. Именно в этот момент пернатые стали объектом пристального внимания со стороны людей. В начале октября в Южно-Сахалинске прошел обучающий курс «Спасение диких животных, загрязненных нефтью и нефтепродуктами», в котором приняли участие представители нефтегазового бизнеса. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». За два дня участники тренинга получили большой объем теоретической информации, связанной как с общими особенностями нефтяных загрязнений в морских акваториях, так и с вполне конкретными вопросами. Например, мало кто знает, почему в случае чрезвычайной ситуации серый баклан пострадает от нефти сильнее, чем утка или цапля.

Во второй день тренинга полученные знания предстояло проверить на деле. Для представителей компании «ЛУКОЙЛ», принявших участие в курсе, это уже не первый опыт.

— В 2017 году в Нарьян-Маре на базе организаций Группы «ЛУКОЙЛ» — ООО «Варандейский терминал» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» — прошел сертифицированный тренинг международного экспертного фонда «Си Аларм» (SEA ALARM Foundation) — это крупнейшая в мире некоммерческая организация, занятая проблемой спасения животных при нефтеразливах,— рассказал «Огоньку» начальник отдела экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Алексей Кузин.

Важно, что по результатам комплекса мероприятий ЛУКОЙЛ включил в корпоративную практику подходы по сохранению биоразнообразия, признанные на международном уровне. Поэтому на этот раз на Сахалине мы не только выступали участниками тренинга, но и приехали, чтобы обменяться с коллегами опытом по эффективному реагированию на происшествия в случае аварийного разлива нефти.

ЛУКОЙЛ стал одной из первых российских компаний, где была принята политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Инструментом по реализации целей политики является программа экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ», в составе которой есть раздел мероприятий по сохранению биоразнообразия.

Помимо тренингов, это, например, мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов, внедрению птице- и рыбозащитных устройств, расчистке русел малых рек, рекультивации нарушенных земель, озеленению и благоустройству территорий. По словам экспертов, сегодня именно морские проекты являются точкой стратегического роста для компании, поэтому экологическая безопасность на них — приоритет для ЛУКОЙЛа, так как морская среда наиболее уязвима.

Крушение «Надежды»

Если вы захотите поговорить о биоразнообразии, то остров Сахалин для этого очень правильное место. Это единственный субъект Российской Федерации, который полностью находится на островах, поэтому животный мир здесь особенный. Впечатляет богатство морской фауны и птичьих базаров. Здесь обитает более 360 видов птиц: от орлана-белохвоста с двухметровым размахом крыльев до желтоголового королька — самой маленькой птицы, обитающей на территории России. При этом более ста видов занесены в Красную книгу. Как известно, экосистемы севера чрезвычайно хрупкие, и защищать их нужно уметь. В 2015 году у берегов Сахалина потерпел крушение танкер «Надежда»: судно, которое перевозило почти 800 тонн нефтепродуктов, штормом выбросило на каменистую отмель у порта города Невельска. Содержимое танкера частично попало в воду, растянувшись многокилометровым черным пятном вдоль берега, загрязнив в общей сложности площадь более чем 20 тыс. кв. м. На тот момент не было достаточного количества обученных специалистов, которые могли бы оказать помощь пострадавшим животным, а стихийно собравшиеся волонтеры зачастую плохо себе представляли, что нужно делать.

Характерно, что именно нефтяные компании первыми откликнулись на чужую беду и подключились к спасательной операции. Долгое время непосредственное спасение пострадавших животных возлагалось на экологические и волонтерские организации. Нефтяники должны были только максимально быстро прекратить выброс, собрать и утилизировать нефть. Несостоятельность этой системы обнаружилась после аварии 2010 года на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. С тех пор крупные компании, работающие в море и на шельфовой зоне, начали уделять особое внимание именно подготовке специалистов для спасения морской фауны и защиты экосистем в принципе. Ведь чем бережней относиться к природе и предусматривать риски, тем проще бороться с последствиями чрезвычайных происшествий. В России пока такой подход может себе позволить только крупный социально ответственный бизнес.

Эксперты отмечают, что уже сегодня на морских платформах ЛУКОЙЛа предусмотрено всё для обеспечения экологической безопасности регионов, в которых ведется добыча и хранение нефти. Важнейший пункт экологической политики компании — принцип «нулевого сброса», который выполняется на добровольной основе, он означает полный запрет на сброс отходов в море, их безопасно доставляют на берег для обезвреживания и утилизации. Электронные системы контролируют все процессы добычи нефти, кроме того, за состоянием морей следят из космоса при помощи специальных спутников, которые помогут при необходимости отреагировать на аварийную ситуацию в кратчайшее время.

Поймать, отмыть и накормить

Участники тренинга по спасению диких животных на Сахалине Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Применение полученных знаний на практике — самая сложная часть тренинга, прошедшего на Сахалине. Отработка навыков проходила в самой южной части острова — на берегу залива Анива в Охотском море. Премудростям процесса собравшихся обучал научный сотрудник Зоологического музея Дальневосточного федерального университета орнитолог Олег Бурковский. Он рассказал, что при нефтяных разливах в первую очередь страдают именно птицы. Млекопитающие, видя расползающееся в воде темное пятно, воспринимают его как опасность, поэтому стараются отплыть подальше. Птицы же, наоборот, принимают темную блестящую поверхность за участок более спокойного моря и, скорее всего, выберут для приземления именно ее. Попавшие в нефтяное пятно птицы находятся в состоянии стресса, поэтому они могут быть довольно агрессивными при приближении человека. Учитывая, что пернатые — потенциальные переносчики опасных для людей микробов, нужно быть максимально острожным. Перед тем как приступить к работе, волонтеры переодеваются в специальные костюмы, которые в случае реальной угрозы защищают как от нефтепродуктов, так и от инфекций.

Сначала участники тренинга должны были отловить условно загрязненных птиц. Экологи обучали их правильно пользоваться сачком, чтобы не покалечить животных, оборачивать пойманных птиц в полотенце и — благополучно доставить в специально оборудованный пункт. Здесь, как и в больнице для пострадавших людей, есть своя приемная, где отловленных птиц регистрируют. В комнате для процедур пернатых отмывают с помощью растительного масла и специальных моющих средств, дают препараты, которые помогут животным бороться с отравлением. В следующей «палате» птиц сушат, поддерживая комфортную температуру в районе 30 градусов. Затем «пациентов» переводят в зону реабилитации: птиц кормят, в случае необходимости проводят дополнительное лечение, дают витамины и антибиотики. Здесь животные могут находиться до тех пор, пока специалисты не посчитают их готовыми к возвращению в природу.

Птицы наиболее уязвимы при нефтеразливах Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

— Важно, что во время подобных тренингов участники обучаются не только работать в качестве экологов-волонтеров,— рассказывает Алексей Кузин.— При необходимости они смогут организовать и координировать работу подобного пункта по спасению птиц от нефтеразливов. Одним из важных пунктов такой работы является информирование населения, слаженная работа экологов и пиарщиков компаний, которая позволит организовать процесс спасательной операции наиболее профессионально.

Гостиница для птиц

Будучи крупнейшей компанией в области добычи нефти, ЛУКОЙЛ работает на самых разных морях — Балтийском, Каспийском, Баренцевом… А каждое море, как известно, неповторимо своими погодными условиями, флорой и фауной, береговой инфраструктурой и так далее. Поэтому для каждого географического направления нужны свои специалисты в области экологии и природопользования. У ЛУКОЙЛа существует развитая природоохранная служба, работающая более чем в 30 подразделениях нефтяной компании в разных регионах России и за рубежом.

В Астраханской области компания реализует проект, где для снижения экологических рисков разработан и введен в действие «План предотвращения и ликвидации последствий загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей животного мира в случае разливов с объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»». В его рамках создан первый мобильный пункт по спасению и реабилитации птиц, которые могут пострадать в подобных чрезвычайных ситуациях. Прецедентов по разливам нефти непосредственно в компании не было, однако их необходимость продиктована мировым опытом.

Пункт укомплектован самым современным оборудованием, здесь есть место для хранения техники, запас кормов, горюче-смазочных материалов и медикаментов. На пункте есть источники бесперебойного снабжения электроэнергией и средства для забора речной воды. Есть специальный причал для разгрузки маломерных судов. Помимо просторных клеток и вольеров, есть даже отдельные огражденные участки водной акватории — здесь могут проходить реабилитацию водные птицы.

— Много лет мы во Всемирном фонде дикой природы добивались именно такого взаимодействия бизнеса и экологического сообщества,— поделился на недавнем круглом столе руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.—

ЛУКОЙЛ стал первой российской компанией, которая наглядно продемонстрировала нам, что наладила это взаимодействие. Нефтяники работают в тесном партнерстве с особо охраняемыми природными территориями.

Там есть квалифицированные орнитологи, ветеринары, и сама база, на которой расположен пункт, уникальна с точки зрения эффективности всей системы спасения птиц. В целом же мы очень много изучали зарубежный опыт, и я могу сказать: то, что сделал ЛУКОЙЛ на Северном Каспии в области защиты окружающей среды, отвечает самым высоким мировым стандартам.