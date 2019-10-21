Зеленые технологии

Примеры экологических проектов, реализуемых компанией «ЛУКОЙЛ».

В ходе экспедиции, организованной ЛУКОЙЛом и WWF, проведено исследование атлантического моржа юго-восточной части Баренцева моря. По состоянию популяции этого морского млекопитающего можно судить о качестве морской среды в юго-восточной части Баренцева моря

Фото: Bruce Coleman International / DIOMEDIA

Более десяти лет ЛУКОЙЛ восстанавливает численность и видовой состав биоресурсов северных рек. За это время в реки Кожву, Мезень, Печору, Усу, Колву, Ижму, Сыню, Илыч выпущено более 5 млн мальков ценных пород рыб сига и хариуса. Искусственное зарыбление способствует поддержанию необходимого биологического баланса в природе и сохранению немногочисленного видового разнообразия северных рек

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Важным экологическим проектом, реализованным ЛУКОЙЛом, стала акция по уборке острова Белый и острова Вилькицкого. Нужно было очистить территорию Полярной морской гидрометеорологической станции и территории, занимаемые ранее воинской частью. Было собрано более 700 тонн металлолома

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

План мероприятий по реабилитации ручья Малый Войвож, а также рек Ярега, Ухта и Ижма реализует ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». На ручье Малый Войвож проведены очистка прибрежной полосы и биологическая рекультивация с посевом семян многолетних районированных видов трав

Фото: Виктор Никитин / Фотобанк Лори

В своей производственной деятельности нефтяники ЛУКОЙЛа руководствуются не только принципом «не навреди», но и «созидай». Так, в рамках программы «Кедровые сады Югры» за последние десять лет высажено более 1,6 млн саженцев сосны сибирской кедровой (сибирского кедра) и сосны обыкновенной