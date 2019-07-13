Премьер Украины признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с РФ

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Евросоюзом, заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман. «Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, соглашения об ассоциации, мы просто не можем»,— сказал премьер-министр в эфире украинского телеканала «Наш» (цитата по ТАСС).

При этом вопрос сообщения с Россией господин Гройсман охарактеризовал как «чувствительный».

Железнодорожное сообщение Украины с Россией «прекращается само по себе», заявил в мае украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он добавил, что на законодательном уровне запрет на движение пассажирских поездов вряд ли будет введен.

В августе 2018 года стало известно, что Украина разработала проект о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Вместе с тем Киев заявлял, что не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию страны. В феврале 2019-го Украина сократила число отправлений поездов в Россию.