29 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Недвижимость

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Квартиры не дождались покупателей

Падающий спрос не дает дорожать вторичной недвижимости

от

Вопреки начавшемуся на рынке вторичной недвижимости высокому сезону заявленные цены на жилье практически перестали расти. За месяц средний показатель скорректировался на 1%, а годовая динамика существенно замедлилась. Повышать цены собственникам квартир не дает падающий спрос. Но к реальному снижению стоимости жилья он может привести не раньше начала следующего года.


Цены на вторичное жилье в российских городах-миллионниках в сентябре выросли в среднем на 1%, свидетельствуют данные ЦИАН. Несмотря на то, что подорожание продолжается, его динамика в годовом выражении замедляется, отмечает глава аналитического центра компании Алексей Попов.

«Если летом этого года средний прирост цен в годовом выражении по городам-миллионникам составлял 10–11%, то сейчас он снизился до 7,8%»,— объясняет эксперт.

В «Авито Недвижимость» приводят похожие расчеты.

Согласно данным сервиса, стоимость вторичной недвижимости в России выросла в среднем на 0,8% в сентябре и на 8% за год.

Тем не менее, в «Авито Недвижимости» указывают, что на вторичном рынке чувствуется традиционное осеннее оживление. Согласно данным сервиса, спрос в сентябре вырос на 1,1% относительно августа, а объем предложения сократился на 1,9%.

По регионам динамика цен на вторичное жилье остается неоднозначной. Согласно данным ЦИАН, заметнее всего продолжает дорожать недвижимость в Казани. За сентябрь цены выросли на 2,2%, до 83,6 тыс. руб. за кв. м. Годовая динамика оценивается в 12,1%. Резкий месячный рост — на 2,9% до 60,2 тыс. руб. за кв. м — отмечен в Перми. Но в годовом выражении динамика оказалась менее значительной — 6,9%.

В ЦИАН отмечают начавшееся в сентябре снижение цен на вторичную недвижимость в Екатеринбурге — на 0,4% (до 74,2 тыс. руб. за кв. м) и Красноярске — на 0,2% (до 62,6 тыс. руб. за кв. м).

В Москве, согласно данным «Авито Недвижимости», вторичное жилье сейчас продается в среднем по 216,8 тыс. руб. за кв. м. Это на 1,1% выше значения августа и почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2018 Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), август 2019 Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2019 Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/сентябрь 2018 Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/август 2019
Москва 192207 206521 207643 8,00% 0,50%
Санкт-Петербург 116869 124051 124748 6,70% 0,60%
Нижний Новгород 65771 70935 71610 8,90% 1,00%
Казань 74615 81819 83616 12,10% 2,20%
Самара 60791 62877 63672 4,70% 1,30%
Уфа 67074 71932 72055 7,40% 0,20%
Краснодар 58319 63901 64386 10,40% 0,80%
Волгоград 49018 51172 51909 5,90% 1,40%
Воронеж 46536 50852 51137 9,90% 0,60%
Екатеринбург 70285 74504 74219 5,60% -0,40%
Красноярск 54933 62730 62598 14,00% -0,20%
Новосибирск 66672 71998 72100 8,10% 0,10%
Омск 44631 47623 47787 7,10% 0,30%
Пермь 56302 58480 60161 6,90% 2,90%
Челябинск 40877 41411 41458 1,40% 0,10%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома при этом считает, что сложившаяся конъюнктура в «старых» границах города сейчас исключает предпосылки к значительному подорожанию жилья. Спрос по его наблюдениям снижается все более заметно.

В январе поток покупателей сократился на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, в марте — на 20%, в апреле — на 17%, в июне — на 40%, в июле и августе — на 7% и 12% соответственно.

«Но и значительного уменьшения стоимости вторичного жилья до конца года не предвидится, осенью рынок традиционно оживает в сравнении с летним периодом, а спрос увеличивается»,— рассуждает господин Шлома. К началу 2020 года он ждет сокращения стоимости вторичного жилья в Москве на 3–5%.

В Санкт-Петербурге, по данным ЦИАН, отрицательная динамика тоже пока не прослеживается. Недвижимость продается в среднем по 124,7 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,6% дороже, чем в августе, и на 6,7%, чем в сентябре прошлого года.

Александра Мерцалова


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя