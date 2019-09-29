Квартиры не дождались покупателей

Вопреки начавшемуся на рынке вторичной недвижимости высокому сезону заявленные цены на жилье практически перестали расти. За месяц средний показатель скорректировался на 1%, а годовая динамика существенно замедлилась. Повышать цены собственникам квартир не дает падающий спрос. Но к реальному снижению стоимости жилья он может привести не раньше начала следующего года.

Цены на вторичное жилье в российских городах-миллионниках в сентябре выросли в среднем на 1%, свидетельствуют данные ЦИАН. Несмотря на то, что подорожание продолжается, его динамика в годовом выражении замедляется, отмечает глава аналитического центра компании Алексей Попов.

«Если летом этого года средний прирост цен в годовом выражении по городам-миллионникам составлял 10–11%, то сейчас он снизился до 7,8%»,— объясняет эксперт.

В «Авито Недвижимость» приводят похожие расчеты.

Согласно данным сервиса, стоимость вторичной недвижимости в России выросла в среднем на 0,8% в сентябре и на 8% за год.

Тем не менее, в «Авито Недвижимости» указывают, что на вторичном рынке чувствуется традиционное осеннее оживление. Согласно данным сервиса, спрос в сентябре вырос на 1,1% относительно августа, а объем предложения сократился на 1,9%.

По регионам динамика цен на вторичное жилье остается неоднозначной. Согласно данным ЦИАН, заметнее всего продолжает дорожать недвижимость в Казани. За сентябрь цены выросли на 2,2%, до 83,6 тыс. руб. за кв. м. Годовая динамика оценивается в 12,1%. Резкий месячный рост — на 2,9% до 60,2 тыс. руб. за кв. м — отмечен в Перми. Но в годовом выражении динамика оказалась менее значительной — 6,9%.

В ЦИАН отмечают начавшееся в сентябре снижение цен на вторичную недвижимость в Екатеринбурге — на 0,4% (до 74,2 тыс. руб. за кв. м) и Красноярске — на 0,2% (до 62,6 тыс. руб. за кв. м).

В Москве, согласно данным «Авито Недвижимости», вторичное жилье сейчас продается в среднем по 216,8 тыс. руб. за кв. м. Это на 1,1% выше значения августа и почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России Город Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2018 Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), август 2019 Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2019 Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/сентябрь 2018 Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/август 2019 Москва 192207 206521 207643 8,00% 0,50% Санкт-Петербург 116869 124051 124748 6,70% 0,60% Нижний Новгород 65771 70935 71610 8,90% 1,00% Казань 74615 81819 83616 12,10% 2,20% Самара 60791 62877 63672 4,70% 1,30% Уфа 67074 71932 72055 7,40% 0,20% Краснодар 58319 63901 64386 10,40% 0,80% Волгоград 49018 51172 51909 5,90% 1,40% Воронеж 46536 50852 51137 9,90% 0,60% Екатеринбург 70285 74504 74219 5,60% -0,40% Красноярск 54933 62730 62598 14,00% -0,20% Новосибирск 66672 71998 72100 8,10% 0,10% Омск 44631 47623 47787 7,10% 0,30% Пермь 56302 58480 60161 6,90% 2,90% Челябинск 40877 41411 41458 1,40% 0,10% Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома при этом считает, что сложившаяся конъюнктура в «старых» границах города сейчас исключает предпосылки к значительному подорожанию жилья. Спрос по его наблюдениям снижается все более заметно.

В январе поток покупателей сократился на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, в марте — на 20%, в апреле — на 17%, в июне — на 40%, в июле и августе — на 7% и 12% соответственно.

«Но и значительного уменьшения стоимости вторичного жилья до конца года не предвидится, осенью рынок традиционно оживает в сравнении с летним периодом, а спрос увеличивается»,— рассуждает господин Шлома. К началу 2020 года он ждет сокращения стоимости вторичного жилья в Москве на 3–5%.

В Санкт-Петербурге, по данным ЦИАН, отрицательная динамика тоже пока не прослеживается. Недвижимость продается в среднем по 124,7 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,6% дороже, чем в августе, и на 6,7%, чем в сентябре прошлого года.

Александра Мерцалова