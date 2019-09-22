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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Девелоперы сделали передышку

Новостройки перестали дорожать

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Снижение спроса и рост предложения на первичную недвижимость, последовавшие за переходом на проектное финансирование, вынудили девелоперов повременить с осенним повышением цен. За месяц стоимость новостроек в крупнейших городах не выросла, а в некоторых регионах даже снизилась. Сложившаяся ситуация не продлится долго, уверены аналитики.


Средние цены на первичную недвижимость в сентябре в крупнейших городах России показали нулевую динамику впервые за долгое время. Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость жилья осталась на уровне августа в Москве (190,6 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербурге (120,4 тыс. руб.) и Новосибирске (67,6 тыс. руб.). Заметное месячное увеличение цен произошло лишь в городах с низкой ценовой базой. Так, в Воронеже за месяц первичное жилье подорожало на 12% (до 53,1 тыс. руб. за 1 кв. м), а в Самаре — на 8% (до 46,1 тыс. руб.).

В «Авито Недвижимость» отмечают, что средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в некоторых городах начала показывать отрицательную динамику.

Наиболее заметно лоты на первичном рынке за месяц подешевели в Нижнем Новгороде — на 3,9% (до 2,74 млн руб.), Омске — на 2,8% (до 1,73 млн руб.).

Однокомнатная квартира в московской новостройке, по данным сервиса, сейчас стоит в среднем 8,59 млн руб. Это на 3,9% выше показателя за август и на 16% дороже, чем год назад. В Санкт-Петербурге аналогичное жилье стоит в среднем 4,37 млн руб. За месяц показатель снизился на 0,2%, а за год вырос на 0,9%.

Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2018 года (тыс. руб./кв. м) Средняя стоимость первичной недвижимости в августе 2019 года (тыс. руб./кв. м) Средняя стоимость первичной недвижимости в сентябре 2019 года (тыс. руб./кв. м) Динамика в сентябре относительно августа Динамика в сентябре относительно аналогичного периода прошлого года
Волгоград 48,3 49,2 47,9 –3% –1%
Воронеж 49,2 47,5 53,1 12% 8%
Екатеринбург 68,3 72,4 71,9 –1% 5%
Казань 72,6 90,8 91,3 1% 26%
Красноярск 58,8 63 61,9 –2% 5%
Москва 179,7 190,9 190,6 0% 6%
Нижний Новгород 64,7 67,4 72,1 7% 11%
Новосибирск 64,6 67,8 67,6 0% 5%
Омск 42,6 48,3 48,8 1% 15%
Пермь 55,5 62,4 63,4 2% 14%
Ростов-на-Дону 52,1 50,5 51,6 2% –1%
Самара 51,6 42,6 46,1 8% –11%
Санкт-Петербург 121,1 120,4 120,4 0% –1%
Уфа 61,1 68,8 74,3 8% 22%
Челябинск 40,5 43,4 43,5 0% 7%
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Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов не считает наметившееся в некоторых регионах снижение цен тенденцией. В перспективе, по его мнению, недвижимость будет постепенно дорожать, это произойдет прежде всего из-за перехода на эскроу-счета. Сейчас доля объектов, использующих проектное финансирование, в крупных городах России, согласно расчетам ЦИАН, составляет 11%. Жилье в них уже сейчас девелоперы продают на 5–7% дороже, чем в объектах, реализуемых по схеме договоров долевого участия (ДДУ).

Еще одним фактором постепенного роста цен господин Попов называет снижение доли предложения на начальных стадиях строительства. Строящиеся с помощью проектного финансирования дома девелоперам выгоднее продавать на поздних стадиях реализации.

Согласно данным «Авито Недвижимость», объем предложения первичного жилья в крупных российских городах в сентябре относительно августа вырос на 6%. По мнению аналитиков, таким образом девелоперы пытаются активизировать спрос. Но результатов эта стратегия пока не дает. Например, в Москве, согласно данным Росреестра, в августе было зарегистрировало 5 тыс. сделок. Это на 12% меньше, чем в июле, на 24,5% ниже показателя прошлого августа. В «Метриуме» значение называют минимальным за последние два года.

Директор по маркетингу компании «Талан» Наталья Гарифуллина напоминает, что во многих случаях в первой половине года рост спроса на жилье носил технический характер: застройщики активно продавали недвижимость собственным аффилированным структурам, стремясь отложить переход на эскроу-счета.

Острой, по мнению эксперта, проблема снижения спроса в перспективе может стать для регионов с наиболее высокими объемами строительства — Краснодара, Новосибирска и Тюмени.

«Но в большинстве российских городов темпы строительства скромные, на каждого жителя приходится не более 1 кв. м возводимого фонда, поэтому умеренное снижение спроса острой реакции не вызовет»,— рассуждает она. Падение покупательской активности будет нивелировано уменьшением вывода на рынок новых проектов, считает госпожа Гарифуллина.

Александра Мерцалова


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