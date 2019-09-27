Владимир Зеленский лавирует между «центрами силы»

Французские и немецкие СМИ раскритиковали Владимира Зеленского, заявившего о недостаточной помощи со стороны Европы. Третий день журналисты обсуждают стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины. В беседе Владимир Зеленский позволил критику в адрес европейских лидеров. Текст разговора опубликовали во время первого визита украинского президента в США, где проходила сессия Генассамблеи ООН. Зеленский попытался оправдаться и, выступая перед журналистами, подчеркнул, что благодарен всем, кто помогает стране. Как к действиям своего президента относятся на Украине? Выяснял Александр Рассохин.

Пока в США раскручивают историю с импичментом Дональду Трампу, по другую сторону океана обсуждают не менее интересный абзац разговора двух президентов. Владимир Зеленский, который, как казалось, был искренне дружелюбен с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, за их спинами раскритиковал лидеров за недостаточную поддержку Украине. Однако в Нью-Йорке, отвечая на вопросы журналистов, попытался оправдаться — мол, на самом деле, благодарен всем, кто помогает Украине. А тогда, во время разговора, были непростые времена: Россию вернули в ПАСЕ, Германия и Франция поддерживали «Северный поток-2».

Впрочем, звучало это не очень убедительно, говорит киевлянка Катерина. Она не сомневается, что неловкая ситуация показала неопытность новоявленного президента: «Если бы была ситуация также с Макроном, и зашел разговор про Трампа, почему-то кажется, что он бы сказал то же самое.

Нельзя таким образом терять союзников.





Когда Зеленскому позвонил Трамп, первый просто поддакнул второму. Если бы Зеленскому позвонил Макрон, он бы и Макрону поддакнул. И Меркель — он бы тоже».

Смогут ли демократы довести процедуру импичмента до конца — большой вопрос. По крайней мере, противники Трампа для этого активно используют историю с публикацией стенограммы. Получается, что Зеленский в этой истории инструмент и одновременно жертва, подчеркивает руководитель ассоциации «Русский дом» во Львове Татьяна Швецова. В чем она согласна с президентом, так это в том, что Запад Украине действительно не помогает: «Наоборот, нас просто раздевают и пытаются использовать в борьбе за выборы президента США. И помощи настоящей не оказывает никто — ни Евросоюз, ни Америка. Хотя Зеленский пытался польстить Трампу и сказать, что, да, Евросоюз не так хорошо помогает. Все это выглядело, конечно, очень смешно и очень жалко. Пока что это печальное зрелище».

Но что говорят на родине Владимира Зеленского? Бывший мэр Запорожья Евгений Карташов не сомневается, что и выступая на сессии Генассамблеи ООН, и на встрече с Трампом, и во время беседы с журналистами президент вел себя достойно и сдержанно. Что же касается конфликта с Европой, Зеленский пытался лавировать между двумя центрами силы — Вашингтоном и Брюсселем. И это, как считает Карташов, ему удалось: «Действительно, должны помогать и Европа, и Америка. И то, что Трамп сказал, что Европе нужно сегодня тоже больше заниматься этим вопросом, я поддерживаю. Урегулирование процессов в Донецке и Луганске требует больше наступательного движения, дипломатического. Мы должны вызывать соперничество между Америкой и Европой по отношению к тем вопросам, которые мы решаем у себя в своем государстве».

Впрочем, в Европе озадачены таким поведением Зеленского. В Еврокомиссии напомнили, что за последние пять лет Киев получил от европейских стран более €15 млрд.

Но вряд ли эта история серьезно испортит отношения между Киевом и Брюсселем, говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Личные отношения, особенно между Зеленским и Макроном, могут перейти в фазу какого-то остывания. Все же Зеленский позиционирует себя как честный человек. Не двуличный.

Эта стенограмма показывает, что Зеленский тоже политик. Но Европа сегодня находится в определенной политической западне и отказаться от поддержки Украины она не сможет. Это будет означать провал всей внешней политики последних пяти лет».

Владимир Зеленский с рекордным результатом выиграл выборы, получил большинство в парламенте, добился возвращения украинских моряков. Можно ли считать эпизод со стенограммой разговора с Трампом провалом украинского президента? Возможно, ответ на этот вопрос станет понятен на встрече «нормандской четверки», если она состоится.

В Елисейском дворце сообщили, что не будут комментировать стенограмму Владимира Зеленского и Дональда Трампа.