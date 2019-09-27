Главные новости к утру 27 сентября

Следствие сняло обвинения в массовых беспорядках с фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло. Уголовное дело против него прекратили за отсутствием состава преступления. Его самого суд решил освободить.

США ввели санкции против трех россиян, пяти судов и одной компании. Поводом для расширения черного списка стало нарушение санкционного режима против Сирии. МИД России назвал новые ограничения безрассудными и обвинил Вашингтон в пособничестве терроризму.

Как узнал “Ъ”, летом 2019 года резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. По данным ЦБ, за июнь—август регулятор направил операторам связи информацию более чем о 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам.

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Эту инициативу в ООН представил глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его мнению, площадками для подписания декларации о неразмещении РСМД могли бы стать ООН и ОБСЕ. О предложении РФ ввести мораторий на РСМД

Как стало известно “Ъ”, бойцам лучшего отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие. Разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан. Под запрет попали пулеметы, автоматы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы.

Данные о полумиллионе жертв Второй мировой войны будут обнародованы онлайн. Соответствующее соглашение было подписано между германскими и российскими архивными учреждениями, выяснил “Ъ”.

О предстоящих 27 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.