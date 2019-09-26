СКР снял обвинения в массовых беспорядках с фигуранта «московского дела» Миняйло

Следственный комитет прекратил уголовное дело против координатора штаба Любови Соболь на выборах в Мосгордуму Алексея Миняйло. Ранее его обвиняли по ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК РФ (организация, участие в массовых беспорядках и призывы к ним). Постановление о прекращении дела опубликовал у себя в Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Обвинения сняли за отсутствием в действиях господина Миняйло состава преступления. СКР утверждает, что в действиях есть признаки административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Адвокат Алан Гамазов сказал “Ъ FM”, что для них скорость, с которой дело прекратили, стало неожиданностью. «Это торжество справедливости. Но в нашей действительно оно как бы бывает так, что приходится ее долго ждать, долго добиваться, готовились к затяжному процессу. То, что это случилось вот именно так быстро, это было неожиданно»,— считает господин Гамазов.

Напомним, сегодня в суде следователь просил перевести Алексея Миняйло под домашний арест. Он утверждал, что «изменились обстоятельства», но претензии «не отпали». Судья Артур Карпов отпустил обвиняемого на свободу. Он сказал, что в материалах дела нет признаков, доказывающих вину господина Миняйло.

Подробнее про дело Алексея Миняйло читайте в материале “Ъ” «За волонтера заступились благотворители».