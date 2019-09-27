Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления в ООН призвал страны подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Господин Макей напомнил, что в августе прекратил действие Договор о ликвидации РСМД, действовавший между Россией и США. Две страны обвинили друг друга в нарушении договора и отказались перезаключать его.

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По мнению господина Макея, ДРСМД был «одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры». В связи с окончанием действия договора «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе», уверен глава белорусского МИДа. Он отметил, что Минск выступает за сохранение достижений ДРСМД на европейском континенте.

«Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации (о неразмещении РСМД в Европе.— “Ъ”). Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании»,— сказал Владимир Макей (цитата по «РИА Новости»). Подходящими площадками для подписания декларации могли бы стать ООН и ОБСЕ, уверен министр.

Как узнал “Ъ”, 19 сентября президент России Владимир Путин направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД. Письма, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В альянсе, однако, сочли, что предложение Москвы «не заслуживает доверия»: как утверждают в НАТО, РФ сама развернула запрещенные ракеты. В Кремле сказали, что инициатива была направлена на борьбу с напряженностью в мире, но пока Россия не встретила понимания.

Подробнее о предложении господина Путина — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».