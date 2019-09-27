Главные анонсы 27 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях ГА ООН министр встретится с госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, запланирована рабочая встреча министров иностранных дел государств—членов Организации Договора о коллективной безопасности. О том, что происходит на ГА ООН

В Москве состоится заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. На нем планируется рассмотреть вопрос о действиях компаний Facebook и Google в день тишины и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября. Комиссия была создана в августе, в нее вошли 12 человек. О работе комиссии

Тверской районный суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В России в отношении него возбуждены три уголовных дела: о выведении из России более $1 млрд, о контрабанде наркотиков и о покушении на убийство молдавского политика Ренато Усатого. О делах

В Сочи стартует этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он завершится 29 сентября.

В Катаре с 27 сентября по 6 октября пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.