МИД России назвал безрассудными новые санкции США

Российский МИД прокомментировал решение США включить в санкционный список троих россиян, пять судов и одну российскую компанию. Ограничения были введены Вашингтоном из-за нарушения санкционного режима против Сирии. Как считает МИД РФ, новые санкции свидетельствуют о «циничности и беспринципности» американских властей.

В министерстве заявили, что вводимые США с 2011 года антироссийские санкции до сих пор не принесли «никакого результата», и теперь Вашингтон, «можно сказать, превзошел себя в собственном безрассудстве». Как отметил МИД, ВКС России с 2015 года помогают сирийскому правительству в борьбе с террористами. По мнению российского ведомства, решением ввести новые санкции США «открыто встали на сторону террористов».

«Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джабхат ан-Нусры" и "Хейат Тахрир аш-Шам", снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они — прямые наследники "Аль-Каиды" и повсеместно признаны террористическими организациями. <…> США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму»,— говорится в сообщении МИД.

В министерстве добавили, что для России «санкции не представляют ничего нового», а борьба с террористами в Сирии будет продолжена.

Напомним, в санкционный список вошли, в частности, Илья Логинов, Иван Окороков, и Карен Степаньян, которых американские власти считают сотрудниками компании «Совфрахт». Также под санкции подпали суда OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат». Они принадлежат компании «Транспетрочарт» и «Маритайм Ассистанс», которую Минфин США назвал связанной с «Совфрахтом» подставной фирмой. «Совфрахт» и «Транспетрочарт» находятся под санкциями США с 2016 года.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Поставки нефти в Сирию подвели под санкции».