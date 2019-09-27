СМИ: апелляционный суд оставил в силе дисквалификацию Месси на три месяца

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) отклонил апелляцию Ассоциации футбола Аргентины на дисквалификацию Лионеля Месси, сообщает газета Diario UNO со ссылкой на источник. В августе нападающий был отстранен на три месяца за критику CONMEBOL. Аргентинская ассоциация футбола хотела снизить срок дисквалификации до двух месяцев, но получила отказ.

Месси отстранен от участия во всех официальных и товарищеских матчах в составе национальной сборной. Он пропустит три товарищеских матча со сборными Чили, Мексики и Германии. Он также не сможет сыграть в первом матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году. Помимо этого Месси выписали штраф на $50 тыс.

О том, что привело к конфликту футболиста и CONMEBOL, читайте в материале “Ъ” «Несогласный на медаль».