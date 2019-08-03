Месси отстранен от матчей сборной Аргентины на три месяца

Аргентинского нападающего Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL), сообщается на сайте организации. Он отстранен от участия во всех официальных и товарищеских матчах в составе национальной сборной.

Футболисту также выписали штраф $50 тыс. Эта сумма будет автоматически удержана из той суммы, которая поступает Мессии за участие в играх и получение призов.

Нападающий пропустит три товарищеских матча со сборными Чили, Мексики и Германии. Кроме того, Лионель Месси не сможет сыграть в первом матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году.

Напомним, в июле прошел матч за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили. Лионель Месси получил красную карточку в первом тайме, после чего он бойкотировал церемонию награждения своей команды и обвинил чиновников южноамериканских футбольных чиновников в коррупции. По его словам, на турнире все делалось для того, чтобы победу одержала сборная Бразилии.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Несогласный на медаль».