Палестина пригрозила разорвать все договоренности с Израилем в случае аннексии Иорданской долины

Палестина может разорвать все достигнутые договоренности с Израилем, если тот реализует планы по аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом заявил председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас во время выступления на Генассамблее ООН.

«Если правительство Израиля, вне зависимости от того, кто в него войдет, исполнит этот план, все подписанные соглашения с оккупационным правительством и любые обязательства, содержащиеся в них, будут прекращены»,— сказал господин Аббас (цитата «Интерфакса»).

Президент Израиля Реувен Ривлин 26 сентября поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство, несмотря на то, что тот не получил нужное количество голосов депутатов после выборов. Ранее господин Нетаньяху обещал, что в случае победы он аннексирует Иорданскую долину.

Подробнее о ситуации по Иорданской долине читайте в материале “Ъ”.