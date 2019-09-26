Аркадий Ротенберг вернет «Стройгазмонтаж» в структуры «Газпрома»

Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика «Газпрома» — компанию «Стройгазмонтаж», сообщает РБК со ссылкой на источники. Покупателем станет «дочка» газовой монополии – «Газстройпром». Сделка должна состояться в октябре, участвовать в финансировании покупки будет Газпромбанк. Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» 11 лет назад. Тогда он купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами за 8 млрд руб. «Стройгазмонтаж» стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» — в прошлом году его выручка составила 1,5 трлн руб. По данным РБК, от продажи компании Ротенберг получит 75 млрд руб.

Почему бизнесмен сначала купил у «Газпрома» бизнес, а теперь решил его продать той же монополии? И кому выгодна эта сделка? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым: «Это выгоднее, конечно, Ротенбергу. Мотивация у него в том, что крупные проекты завершаются: “Сила Сибири” фактически достроена, расширение газотранспортной системы для “Северного потока” на территории России сделано, “Турецкий поток” — сделано. То есть множество крупных газпромовских проектов заканчивается, и будут ли подобные подряды далее, пока непонятно. Ротенберг осознает риски того, что такой прибыли не будет, а мощности компании огромные по строительству, и дальше они превратятся в избыточные и будут генерировать убытки, а не прибыль. Поэтому он просто пытается избавиться от актива, который вскоре может стать для него обременением. По административной линии “Газпрому” могут порекомендовать купить активы Ротенберга по, как будто они и дальше могут получить такие гигантские подряды и заказы от самого же “Газпрома”. Получается, что и стоимость компании будет высокая, и оценка. Но все прекрасно понимают, что ее можно получить только с помощью административного ресурса».

Сам Аркадий Ротенберг находится в санкционном списке, из-за этого его бизнес не может нормально функционировать, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. А «Газпром» как раз может подключить «Стройгазмонтаж» к новым проектам. «Компания строительная, простаивает, непонятно, что с ней делать, она должна в заказах участвовать. Если она этого не делает и ничего не строит, соответственно, от нее пытаются каким-то образом избавиться. Активы какие-то, очевидно, есть, потому что если бы это была “пустышка”, то я не думаю, что “Газпром” купил бы эту компанию. Ротенберг под санкциями, и если он начинает вокруг себя плодить компании, то они рано или поздно попадут в санкционный список. В результате иностранные счета фирм могут быть заблокированы. “Газпром” как раз-таки нормально может все делать»,— считает Рожанковский.

Вслед за активами Ротенбергов «дочка» «Газпрома» — «Газстройпром» — планирует купить и «Стройтранснефтегаз», где 30% принадлежат Volga Group Геннадия Тимченко. Как писал РБК, предприниматель хочет продать актив до конца этого года.

Анна Никитина