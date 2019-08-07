«Газпром» настроился на рост капитализации

«Газпром» дорожает на рынке на фоне планов продажи крупного пакета осенью. Бумаги концерна в среду в моменте росли почти на 2,5%, до 232 руб. за акцию. Поводом для оптимизма стала публикация Bloomberg. Агентство со ссылкой на источники сообщило, что монополия хочет реализовать пакет квазиказначейских акций стоимостью свыше $3 млрд. Бумаги принадлежат дочерним структурами корпорации на Кипре и в Нидерландах.

Зачем это нужно «Газпрому»? И кому может достаться пакет? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов напомнил, что в июле концерн неожиданно для рынка продал почти 3% своих акций одному крупному покупателю. Вероятно, компании нужны свободные деньги. «Прошлая продажа вызвала очень серьезную волатильность на рынке. Как только информация появилась, игроки подумали, что это дополнительное размещение акций, и последние провалились практически до 200 руб. Потом стало понятно, что это акции, которые скопились на счетах компаний, аффилированных с “Газпромом” или его “дочками”, и постепенно компания решила их продавать. Причем условия продажи первого пакета были достаточно жесткими — одним лотом. “Газпрому”, видимо, нужны средства на текущие расходы, или они используют продажу этих акций для выплаты тех же дивидендов. Это наверняка лучше для них, чем привлекать какие-то кредиты дополнительные»,— пояснил Богданов.

Летняя продажа крупного пакета прошла с дисконтом в $100-120 млн к рыночной цене. По версии Bloomberg, покупателем выступили структуры Аркадия Ротенберга. Но представитель миллиардера опроверг его участие в сделке и даже интерес к ней. Новая продажа, вероятно, тоже пройдет в обход рынка, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В этом заинтересованы и продавец, и покупатели. «И корпорации, и инвесторам выгодно, если акции попадут в руки либо одного, либо небольшой группы крупных инвесторов, то есть они не будут проданы на открытом рынке. Потому что в противном случае это привело бы к резкому падению капитализации. За акциями будет охотиться большое количество спекулянтов, которые, возможно, начнут шортить бумагу перед продажей или постараются ее сразу же реализовать на рынке. Когда продаются крупные пакеты, у покупателя есть некий так называемый период lock-up, в течение которого он не может продавать эти акции. Это как раз сделано в целях стабилизации цены»,— рассказал Ващенко.

Впрочем, как пишет Bloomberg, к осенней продажи могут допустить иностранных инвесторов через российских брокеров. Старший аналитик «Бэ-Ка-Эс Премьер» Сергей Суверов полагает, что сделка будет рыночной, и эта хорошая возможность для держателей бумаг «Газпрома» зафиксировать свою прибыль: «“Газпрому” важна в том числе максимизация цены, поэтому, возможно, будут приниматься заявки по более высокой цене. Можно предположить, что будет более рыночное размещение, чем первое. Мне кажется, каких-то дальнейших серьезных драйверов для роста капитализации компании в ближайшее время нет, потому что цены как раз находятся на низком уровне, а бумага очень сильно выросла с начала года.

Поэтому я, во всяком случае, часть акций, которые были уже куплены, рекомендовал бы продать и зафиксировать прибыль».

Акции «Газпрома» с начала года подорожали более чем на 40%. Взрывной рост в июне обеспечило решение руководства монополии о повышении дивидендов за прошлый год с 10 до 16,5 руб. за бумагу. Капитализация концерна приближалась к 5,5 трлн руб.

Григорий Колганов