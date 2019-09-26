«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты

Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег». У большей части таких геймеров (около 70%) зарплата выше средней.

Однако 24% респондентов, платящих за игры и переводящих донаты, зарабатывают до 30 тыс. руб. в месяц. Около 70% получают больше 30 тыс. руб. По данным «Яндекс.Денег», ядром игровой аудитории являются люди с доходом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (37%). Также 18% опрошенных зарабатывают от 50 тыс. до 80 тыс., 11% — от 80 тыс. до 120 тыс. руб. Неработающих игроков среди опрошенных всего 5%. Столько же получает от 120 тыс. руб.

30% пользователей тратят на игры до 1 тыс. руб. в месяц, 20% — от 1 тыс. до 5 тыс., 3% — больше 5 тыс. руб. Чаще всего пользователи платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты.

На первом месте по популярности — кошелек «Яндекс.Денег», из которого платят 44% пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI (37%) и PayPal (32%). Те, кто отправляет донаты другим игрокам, чаще всего делают это во время стримов на Twitch и YouTube.

«Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров, например процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей»,— приводятся в исследовании слова Дарьи Зайцевой, руководителя проекта «Я.Стример» и направления по развитию нового бизнеса «Яндекс.Денег».

Напомним, аналитики компаний ResearchMe и DonationAlerts выяснили, что больше 40% россиян, проводящих много времени в интернете, периодически смотрят стримы или устраивают их сами. Почти треть зрителей хотя бы раз поддерживала ведущих видеотрансляций материально.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Аудитория присмотрелась к стримерам».