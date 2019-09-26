США ждут больше российского газа в Европе

ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA). Такой вывод в части роста потребления противоречит не только оценкам Еврокомиссии, но и прогнозам большинства отраслевых игроков. Сами США, как ожидают в EIA, останутся крупнейшим производителем газа на весь рассматриваемый период и нефти — до 2045 года, когда на первое место выйдет Россия.

Страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества (ОЭСР, включает в Европе 23 из 28 стран ЕС, а также Норвегию, Швейцарию и Исландию), увеличат потребление газа к 2050 году на 9,7%, до 605 млрд кубометров. Такая оценка указана в базовом варианте обновленного ежегодного прогноза департамента информации Минэнерго США. Предполагается, что газ несколько потеснит в энергобалансе Европы уголь и атомную энергию, тогда как потребление энергии из возобновляемых источников возрастет к 2050 году в 2,3 раза.

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Более того, EIA предполагает, что страны Европы увеличат зависимость от импорта газа из России, который в основном будет, как и сейчас, осуществляться по трубопроводам, а не в форме СПГ. В целом чистый импорт газа странами Европы вырастет почти на 70%, до 495 млрд кубометров. Россия же на весь прогнозный период будет сохранять статус крупнейшего экспортера газа в мире, нарастив его к 2050 году более чем в два раза — до 492 млрд кубометров.

Это весьма непопулярный прогноз, поскольку сами страны ЕС ожидают как резкого сокращения потребления газа, так и снижения его импорта в долгосрочной перспективе. Так, подготовленный Еврокомиссией Reference Scenario 2016 предполагал сокращение потребления газа на 16% к 2050 году, а рост импорта не превышал 19%. Позднее, на фоне подготовки Парижского соглашения по климату, риторика властей ужесточилась. В 2018 году Shell подготовил так называемый Sky Scenario (исходя из цели ограничить рост глобальной температуры 2°), согласно которому потребление газа в Европе к 2050 году должно сократиться на 33%, до 360 млрд кубометров. Существует и более радикальный сценарий от Equinor — сокращение более чем на 50%. Из крупных игроков сохранения нынешнего уровня потребления ожидает только BP. Наиболее авторитетные аналитики, такие как Джонатан Стерн из OIES, на этом фоне призывают газовые компании как можно быстрее сформулировать инициативы по декарбонизации на основе газа, иначе отрасли грозит полное вытеснение решениями на базе использования электроэнергии.

Однако EIA, очевидно, видит другой мир, в котором прямые экономические сигналы более действенны, чем инициативы регуляторов. Так, в EIA ожидают, что США укрепят свой статус крупнейшего производителя газа, нарастив добычу на 50% к 2050 году, до 1,2 трлн кубометров в год. Также до 2045 года США будут удерживать лидерство по добыче нефти (достигнув пика в 2035 году в 14,2 млн баррелей в сутки), однако затем уступят его России на фоне истощения сланцевых залежей. Предполагается, что США, которые в 2018 году уже превратились из импортера газа в чистого экспортера, к 2050 году нарастят чистый экспорт в 12 раз, до 235 млрд кубометров, то есть до сегодняшнего уровня России. А в целом газ, как ожидает EIA, сохранит практически такую же долю в мировом энергобалансе — 21%, как и сейчас.

Юрий Барсуков