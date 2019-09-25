Итоги выборов отменили на 15 участках в шести регионах России

Итоги голосования на выборах 8 сентября полностью отменили на 15 избирательных участках в шести регионах России — в Крыму, Тыве, Приморском крае, Московской и Орловской областях и Санкт-Петербурге, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По фактам нарушений в ходе прошедших избирательных кампаний возбудили 12 уголовных дел.

«Но, насколько я знаю, их больше. Я думаю, что к следующему заседанию у нас будет полная информация и, может быть, часть уголовных дел уже завершатся», — сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС).

ЦИК направил в правоохранительные органы разного уровня 173 обращения по избирательным кампаниям в Санкт-Петербурге, однако ответа все еще не поступило. По словам Эллы Памфиловой, в ряде регионов существует круговая порука, из-за которой нарушения не только не выявляют, но и, наоборот, покрывают. Госпожа Памфилова призвала руководство федеральных правоохранительных органов противодействовать этому совместно с Центризбиркомом.

Ранее госпожа Памфилова говорила, что комиссия не получила реакцию от правоохранительных органов Санкт-Петербурга на обращения по нарушениям во время выборов со стороны избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). В интервью «Российской газете» она сказала, что ситуация с ИКМО «породила беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом», в связи с чем в ЦИК подготовили предложение реформировать систему муниципальных выборов. Также к парламентским выборам 2021 года ЦИК переведет государственную автоматизированную систему «Выборы» на отечественные софт и оборудование, чтобы защитить от DDOS-атак.

Подробности — в публикации “Ъ” «Выборы готовят к перезагрузке».