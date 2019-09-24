Муниципалитеты подвели итоги выборов

Избирательные комиссии 110 муниципальных округов утвердили результаты прошедших 8 сентября муниципальных выборов. Итоги подведены в соответствии с данными, представленными и введенными в систему ГАС «Выборы». Статистику предоставил петербургский избирком.

Всего на замещение 1560 депутатских мандатов в муниципалитетах Петербурга претендовало 7018 кандидатов. Зарегистрированными из них были 5305 человек. Данное количество указано с учетом решений о регистрации, которые были приняты Горизбиркомом и судами общей юрисдикции. Отказано в регистрации 1340 кандидатам, выдвижение 73 человек отменено, еще 300 кандидатов выбыли после регистрации.

По общему числу мандатов лидирует «Единая Россия» — 959 (61,5%). На втором месте расположились самовыдвиженцы — 259 (16,6%). По остальным партиям распределение следующее: «Справедливая Россия» — 108 (6,9%), КПРФ — 72 (4,6%), «Яблоко» — 81 (5,2%), «Партия Роста» — 42 (2,7 %), ЛДПР — 31 (2%), четыре другие непарламентские партии — 8 (0,5%).

При этом в Горизбиркоме отметили, что за период с единого дня голосования 8 сентября по настоящий момент по выборам муниципальных депутатов в Петербурге поступило 1,6 тыс. жалоб и обращений. Все они либо уже рассмотрены в установленные сроки, либо продолжают рассматриваться.

Олег Дилимбетов