Минобороны США усомнилось в iOS 13

Минобороны США посоветовало не устанавливать iOS 13. По данным СМИ, американское военное ведомство разослало своим сотрудникам и партнерам письмо с предупреждением, что операционная система от Apple содержит сразу несколько ошибок и уязвимостей. О каких именно проблемах идет речь, неизвестно. Однако ранее пользователи сообщали, что новая система позволяет просматривать контакты на заблокированном устройстве. iOS 13 для iPhone и iPad компания Apple выпустила на прошлой неделе.

Пока, действительно, не стоит торопиться обновлять ПО, предупреждает ИТ-эксперт Александр Баулин: «Стоит “забэкапиться” тем, кто хочет быстрее попробовать возможности 13 версии. Буквально через неделю должно выйти минорное обновление, и тогда, вероятно, уже более осторожные пользователи смогут на нее переходить. Регулярно обнаруживают, что какие-то комбинации клавиш позволяют наблюдать отдельные элементы системы в заблокированном состоянии: последние фотографии, контакты. Если для пользователя вероятность, что его контакты утекут, имеет критическое значение, тогда на 13 версию переходить не стоит. Есть подозрения, что в iOS 13 некие комбинации выдадут контакты».

С проблемами столкнутся в первую очередь владельцы старых моделей iPhone. Причем чем старше устройство, тем больше трудностей может быть с операционной системой. Но вряд ли они несут серьезную опасность, говорит hi-tech обозреватель “Ъ FM” Александр Леви: «Похожая история случается регулярно. Как только выходит обновление, тут же появляются отрицательные отзывы некоторых пользователей, у которых что-то не работает. Не исключены такие “баги” при накатывании новой операционной системы, которая рассчитана на совершенно другое “железо”. Хакеры, конечно, находятся в постоянном поиске уязвимостей. Как у любых других желающих, у них была возможность найти какие-то “баги”, если они действительно существуют.

Если поиски увенчались успехом, что очень маловероятно, можно перестраховаться и не обновляться.





Каждое новое обновление — это все равно возможность “залатать” предыдущие “дырки” в безопасности».

В соцсетях пользователи жаловались и на другие проблемы с новой операционной системой от Apple. Некоторые, например, не могли восстановить резервную копию из iCloud и подключиться к Wi-Fi.