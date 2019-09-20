В России начались продажи нового iPhone. Цены на смартфон начинаются с 60 тыс. руб. за iPhone 11 с 64 Гб памяти и доходят до 130 с лишним тыс. руб. за iPhone 11 Pro Max с максимально возможным объемом памяти — 512 Гб. Предзаказы на новинки Apple российские ритейлеры начали принимать 18 сентября. В первые сутки их общее число составило 8 тыс. на сумму 600 млн руб., сообщал портал Hi-Tech@Mail.ru. За стартом продаж во флагманском магазине re:Store на Тверской улице следил корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

К восьми утра, когда двери re:Store на Тверской должны были открыться для покупателей, собралось несколько десятков человек. При этом собственно покупателей из них было человек пять-семь, остальными оказались журналисты и несколько человек маргинального вида в одеялах, которые, судя по всему, рассчитывали продать место в очереди. Но вот незадача — очередь так и не образовалась.

Какие новинки представила Apple на презентации Читать далее

И это не следствие тяжелой экономической ситуации в стране или падения популярности продукции Apple среди россиян. Напротив, продажи iPhone 11-го поколения уже превысили аналогичные показатели для 10-х iPhone в разы, сообщила пресс-секретарь магазинов re:Store Людмила Семушина. По ее словам, компания намеренно сделала все, чтобы длинной очереди в день старта продаж у магазина не было: «iPhone продаются в стране 11 лет. Первый старт продаж был в 2008 году. Очереди, которые были каждый год, особенно активные — начиная с iPhone 6, стали символом старта продаж iPhone. В прошлом году была история, что в очереди стояло 400 человек — из них было очень много перекупщиков и даже перекупщиков очереди. Все они мешали обычным покупателям забрать телефон — именно поучаствовать в старте продаж, в таком нормальном, веселом, хорошем режиме, который у нас обычно бывал.

Ситуация заставила нас в этом году активно организовывать предзаказ.





У нас и в прошлом году он был, просто мы не так активно про это рассказывали и не так активно стимулировали людей делать предзаказ. В этом году мы всю коммуникацию направили на то, чтобы рассказать: после 100-процентной предоплаты, считайте, что вы его уже купили — только надо прийти получить».

Несмотря на отсутствие очереди, тех, кто решил купить новый iPhone по старинке, придя в день начала продаж с утра пораньше, ждало разочарование. Как, например, Кирилла: «Пришел именно за “грином”, а его нет. Зеленые Pro Max разошлись по предзаказу — я не успел. Буду ждать. Черный рынок тоже не спит. Сейчас мне предложили iPhone за 160 тыс. руб., хотя он стоит официально 117 тыс. руб.»

В свою очередь, совсем юные покупатели к понятию предзаказ настолько привыкли, что даже не предполагали других вариантов покупки, как, например, школьник Петя: «Я купил себе iPhone 11 Pro Max зеленый. Сделал предзаказ, оплатил заранее — просто не знал, что можно как-то по-другому было сделать».

За два дня в магазине re:Store предзаказ новых iPhone оказался втрое выше, чем за те же два дня предзаказ новинок прошлого года. Россияне чаще всего заказывали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с памятью в 256 Гб и 512 Гб. А вот за самыми бюджетными iPhone 11 с памятью в 64 Гб большинство отправилось в «Связной» и «Евросеть». Там их продали почти в четыре раза больше, чем аппаратов младшей модели прошлого года.

Новые iPhone Apple представила 10 сентября. Кроме того, на презентации компания показала новую серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы. Компания снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR.