Помпео призвал все страны мира осудить Иран за атаки на саудовские НПЗ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира к осуждению атак Ирана на саудовские НПЗ. В своем Twitter он от имени Соединенных Штатов поблагодарил Великобританию, Германию и Францию за «четкое возложение ответственности за акт войны против Саудовской Аравии на Иран и его влияние на регион и мир».

«Это укрепит дипломатию и активизирует дело мира. Мы настоятельно призываем все страны присоединиться к осуждению действий Ирана»,— написал господин Помпео.

Ранее лидеры Великобритании, Германии и Франции выразили убежденность, что ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты несет Иран. Страны призвали Тегеран согласиться на переговоры по спорным вопросам и по своим ядерным и ракетным программам.

Напомним, 14 сентября два НПЗ в саудовских городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру 18 сентября.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября объявил о новых санкциях в отношении Ирана, а также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.

О новых санкциях в отношении Ирана — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».