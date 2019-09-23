Великобритания, Германия и Франция считают Иран причастным к атакам на саудовские НПЗ

Ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты несет Иран, сообщил Reuters со ссылкой на совместное заявление правительств Великобритании, Германии и Франции. Страны призывают Тегеран согласиться на переговоры по спорным вопросам и своим ядерным и ракетным программам.

«Нам очевидно, что Иран несет ответственность за это нападение. Других объяснений нет»,— говорится в заявлении. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Они также призвали Иран избегать провокаций.

Напомним, 14 сентября два НПЗ в саудовских городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру 18 сентября.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября объявил о новых санкциях в отношении Ирана, а также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.

О новых санкциях в отношении Ирана — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».