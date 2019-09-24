Председателем «Яблока» в Мосгордуме стал Круглов после самоотвода Митрохина

Фракция «Яблоко» единогласно избрала на пост своего председателя в Мосгордуме Максима Круглова, сообщается на сайте партии. Возглавлявший фракцию в столичном парламенте четвертого созыва Сергей Митрохин взял самоотвод.

«Ради сохранения солидарности внутри вновь созданной фракции ЯБЛОКО я принял сегодня решение не выдвигать свою кандидатуру на пост ее председателя. Угроза солидарности неизбежно возникла бы в том случае, если вновь избранный председатель не получил поддержку всех членов фракции. Начинать ее работу с такого диссонанса считаю неправильным»,— написал господин Митрохин в Facebook. Он не исключил своего возвращения на пост председателя через год, поскольку по действующему регламенту глава фракции избирается на этот срок, а не на весь период депутатских полномочий.

В июле 2018 года федеральное бюро «Яблока» приостановило полномочия председателя московского отделения партии Сергея Митрохина. Члены бюро заявили, что господин Митрохин нанес политический ущерб партии, настаивая на собственном участии в выборах мэра Москвы. Из-за развернувшихся конфликтов «Яблоко» не принимало участие в мэрской кампании.

Сам господин Круглов назвал результат голосования неожиданным. Парламентарий отметил, что видел на этой позиции господина Митрохина, но «принимает оказанную ему честь». Депутат Мосгордумы Дарья Беседина, избранная от 8-го округа, назвала избрание господина Круглова «первым важным и тщательно обдуманным решением в начале длинного пути» фракции в столичном парламенте. Председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский одобрил самоотвод господина Митрохина и добавил, что в партии к его решению отнеслись с уважением.

Максим Круглов был избран от партии «Яблоко» по 14-му округу. Всего «Яблоко», с учетом поддержанной им самовыдвиженки Дарьи Бесединой, получило четыре места. Председателем Мосгордумы на первом заседании столичного парламента был вновь избран единоросс Алексей Шапошников.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Единая Россия" насчитала большинство».