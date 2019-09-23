Зеленский утвердил закон о процедуре импичмента президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности импичмента главы государства. Процедуру теперь может запустить Верховная рада в случае совершения президентом государственной измены или другого преступления. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная рада приняла законопроект о возможности импичмента президента 10 сентября. За него проголосовали 245 депутатов. Инициировать импичмент могут 226 парламентариев, столько же человек должны проголосовать за внесение вопроса об импичменте в повестку заседания.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается следственная комиссия, в которую входят депутаты всех фракций и групп, а также спецпрокурор и следователи. Комиссия в течение полугода готовит предложения по проекту постановления, которым выдвигаются обвинения в адрес президента. По пунктам обвинения проводится тайное голосование. Поддержать импичмент должны не менее 300 депутатов. После принятия проекта его передают в Конституционный и Верховный суды. Если оба суда одобряют проект, то документ выносится на голосования. Для его принятия необходимо 338 голосов. В случае, если Рада не принимает документ, спикер должен принести извинения главе государства.

Напомним, Украина оказалась в центре скандала США: ведущий демократический претендент на кресло президента на выборах 2020 года Джо Байден обвинил президента Дональда Трампа в давлении на господина Зеленского для получения компромата на его сына Хантера Байдена. Он допустил возможность вынесения импичмента президенту США.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Украина подмешалась в американские выборы».