Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла закон о процедуре импичмента президента. Инициативу на рассмотрение парламента в конце августа внес президент Владимир Зеленский. Документом устанавливаются причины для объявления импичмента: Рада может досрочно прекратить полномочия главы государства «в случае совершения госизмены или иного преступления».

Для принятия проекту закона необходимо было набрать 226 голосов. В поддержку инициативы проголосовали 245 парламентариев, сообщает агентство «Украинские новости». Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, столько же человек должны проголосовать за то, чтобы рассмотрение импичмента включили в повестку заседания Рады.

Для проведения расследования в течение 30 дней нужно создать специальную следственную комиссию. В нее должны войти депутаты от всех фракций и групп, а также спецпрокурор и следователи. Кандидатуру на должность спецпрокурора могут внести инициаторы импичмента, выбирать следователей могут фракции и группы.

Созданная спецкомиссия должна в течение шести месяцев подготовить предложения по проекту постановления, которым выдвигаются обвинения в адрес президента. По всем пунктам обвинения проводится тайное голосование, в поддержку каждого должны высказаться не менее 300 парламентариев. Если проект примут, Рада направит его в Конституционный и Верховный суды (КС и ВС). В случае получения негативного заключения от КС Рада должна устранить имеющиеся нарушения или провести дополнительное расследование. Если негативное заключение дает ВС, то Рада должна прекратить импичмент.

Если оба суда одобряют проект о лишении президента полномочий, то документ выносится на голосование. Для его принятия требуется не менее 338 голосов. Если парламент постановление не примет, то председатель Рады должен принести главе государства извинения. Если Рада решит досрочно прекратить полномочия президента, то исполнять его обязанности до избрания нового главы государства будет председатель парламента.

О начале работы Верховной рады нового созыва читайте в публикации “Ъ” «Лучше рад может быть только Рада».