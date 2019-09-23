В Москве начали давать отопление в жилые дома

Из-за похолодания московские власти начали подачу тепла на все городские объекты, заявил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков. В конце прошлой недели среднесуточная температура воздуха в столице упала ниже 8°С. Синоптики обещают, что в Центральной России ожидается прохладная погода, более характерная для октября.

Как уточнил заммэра, отопление должны дать во все дома в течение пяти дней. «С сегодняшнего дня тепло будет пущено в жилые дома, административные и промышленные здания. Важно отметить, что подача тепла к объектам — сложный технологический процесс и регулировку температуры теплоносителя нужно делать плавно»,— сказал господин Бирюков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, система энергоснабжения Москвы способна «стабильно и бесперебойно» обеспечивать горожан теплом даже при падении температуры вплоть до минус 30–40°С.

Сегодня и завтра (23 сентября и 24 сентября) в Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Температура в столице ожидается на уровне 7–9°С (по области 5–10°С), порывы ветра местами могут достигать 18 м/c.

На прошлой неделе Росгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящий отопительный сезон (октябрь—март). По данным синоптиков, на большей части России температура будет «около и выше средних многолетних значений».