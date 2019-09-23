В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр на сутки продлил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 22:00 23 сентября до 22:00 24 сентября.

По прогнозу синоптиков, сегодня температура в столице составит 7–9°С (по области 5–10°С). Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Порывы ветра местами могут достигать 18 м/c. Завтра, 24 сентября, температура останется на том же уровне (7–9°С в столице, по области 5–10°С), без осадков.

Всю неделю в Центральной России ожидается прохладная погода, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, средняя суточная температура составит 6–7°С, что более характерно для октября.