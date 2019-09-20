Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства

Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook ведет активные переговоры о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к тем 900 млн фунтов, о получении которых она уже договорилась в рамках рекапитализации. Переговоры ведутся с банками, держателями облигаций компании и ее крупнейшим акционером — китайской Fosun Tourism Group. Если Thomas Cook не удастся найти необходимую сумму, компания может быть передана под внешнее управление уже в ближайшие дни, отмечает Financial Times.

На фоне роста конкуренции и падения прибылей 178-летний Thomas Cook накопил долги на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании. Вторую половину суммы были готовы предоставить держатели облигаций и банки-кредиторы, которые получали остальную часть оператора и его авиакомпании. Однако, проведя дополнительную проверку, кредиторы потребовали от Thomas Cook обеспечить дополнительно гарантии получения 200 млн фунтов.

После появления информации о поиске дополнительного финансирования акции Thomas Cook рухнули на 18%, с начала года их падение достигло 90%. В настоящее время на отдыхе находятся более 600 тыс. человек, воспользовавшихся услугами Thomas Cook, из них около 160 тыс.— британцы. Министерство транспорта и Управление гражданской авиации Великобритании прорабатывают планы возвращения отдыхающих домой за счет государства. По предварительным оценкам, на это потребуется около 600 млн фунтов. Кроме того, в случае краха Thomas Cook в сложной ситуации окажутся 20 тыс. ее сотрудников по всему миру, в том числе 9 тыс. сотрудников в Великобритании.

Алена Миклашевская