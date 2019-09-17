Такси отъезжают от Госдумы

Готовящийся ко второму чтению в Госдуме проект закона о такси вызвал резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента. Там полагают, что принятие документа ограничит рынок агрегаторов такси и приведет к росту цен. Участники рынка и экспертное сообщество уже готовят альтернативные проекты.

ГПУ администрации президента раскритиковало проект закона о такси в редакции, подготовленной ко второму чтению в Госдуме, следует из письма (копия есть у “Ъ”) врио начальника управления Сергея Пчелинцева, которое 4 сентября направлено председателю комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву. Об этой редакции “Ъ” подробно писал 8 августа, ее опубликовал в Facebook депутат Александр Старовойтов. По словам источника “Ъ” в нижней палате, именно в таком виде комитет по транспорту направил документ в ГПУ для заключения. Евгений Москвичев не ответил на звонки “Ъ”.

ГПУ указывает, что депутаты так и не учли замечания к документу. В частности, положения о проведении медосмотров водителей такси нужно соотнести с законами «О безопасности дорожного движения» и «Об основах охраны здоровья». Требования о наличии у водителя российского гражданства и водительских прав, которые есть в последней редакции законопроекта, противоречат закону «О безопасности дорожного движения»: запрет осуществлять предпринимательскую деятельность с иностранными правами не распространяется на граждан государств, где русский язык закреплен в качестве официального. Этот пункт также противоречит договору о Евразийском экономическом союзе, подчеркивают в ГПУ.

Законопроект не содержит четких требований в части безаварийного опыта езды и соблюдения правил дорожного движения, но предлагает значительно ограничить деятельность агрегаторов и водителей такси, что может существенно сократить предложение на рынке и привести к удорожанию услуг, говорится в заключении. ГПУ добавляет, что замечания есть и у других министерств и управлений администрации, резюмируя, что документ в представленной редакции «не может быть рекомендован» к принятию во втором чтении.

Законопроект давно находится в Госдуме. Группа депутатов внесла его еще в 2015 году, с тех пор документ много раз менялся. Самые острые правки принадлежат Евгению Москвичеву, предложившему разрешить работать только российским сервисам и водителям и ограничить комиссию агрегаторов 2–3%. Эти идеи вызвали резкую критику участников рынка: ГК «Везет», «Максим», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» 23 августа представили свои возражения в ГПУ.

«Мы не можем диктовать законодателям, в каком виде такой документ может быть принят — в измененном или полностью новом. Главное — чтобы он отражал интересы пассажиров, перевозчиков и бизнеса»,— заявили “Ъ” в ГК «Везет». С этим согласны в «Яндекс.Такси», подчеркивая, что «закон должен работать в интересах всех участников рынка». В «Ситимобиле» рады, что в ГПУ «услышали и поддержали» опасения компаний.

В нынешней редакции документ может отправляться только в мусорную корзину, категоричен соавтор первой версии, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «Часть внесенных правок ко второму чтению пересказывает нормативные предписания других законодательных актов, представляет почти точное копирование правовых норм, регулирующих автобусные перевозки, без учета особенностей такси, содержит коррупциогенные факторы»,— поясняет он.

Работа над альтернативными версиями уже идет. Свой проект о регулировании рынка такси готовила рабочая группа при временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества под председательством сенатора Людмилы Боковой. По словам куратора рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве Ирины Левовой, текст документа уже готов, он может быть внесен этой осенью. Кроме того, вице-премьер Максим Акимов поручил Минэкономики, Минтрансу и АНО «Цифровая экономика» до 30 ноября сформировать рабочую группу «для выработки предложений по совершенствованию нормативных актов» в сфере такси, сообщал “Ъ” 16 сентября.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый