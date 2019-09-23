Российских инвесторов взяли в долю

Американская IT-компания Datadog, среди инвесторов которой структуры RTP Global Леонида Богуславского, привлекла $648 млн в ходе IPO на NASDAQ. Пакет российского инвестора, сохранившего акции, за несколько лет подорожал примерно на 1800% и стоит более $850 млн. Успешное размещение наряду с прошедшим ранее IPO HeadHunter — позитивный знак для компаний с российскими инвесторами, полагают участники IT-рынка.

Разработчик платформы для мониторинга и аналитики облачных сервисов Datadog разместил на NASDAQ 24 млн акций класса А (8,3% от общего объема бумаг) по $27 за штуку — всего на $648 млн, закрытие сделки ожидается 23 сентября. По итогам торгов 20 сентября акции стоили $36,15 за бумагу, капитализация составила $10,48 млрд.

Среди крупных акционеров Datadog — RTP Ventures, входящая в инвестхолдинг RTP Global российского IT-инвестора Леонида Богуславского. Согласно проспекту IPO, RTP Ventures после размещения будет контролировать 8,2% акций, или 8,1% голосов в компании. Исходя из текущей капитализации, такой пакет стоит около $859 млн. «Я ничего не продавал. Сохранил все акции. Очень верю в компанию»,— сообщил “Ъ” господин Богуславский.

Datadog не первое IPO для Леонида Богуславского. Он инвестировал в «Яндекс», разместившийся на NASDAQ в 2011 году, продав часть своего пакета за $70 млн вскоре после IPO. В 2013 году его структуры участвовали в размещении компании в сфере облачных технологий RingCentral на NYSE, а в 2017-м — в IPO сервиса доставки еды Delivery Hero на Франкфуртской бирже.

На российском рынке одним из крупнейших активов бизнесмена до недавнего времени оставалась доля в онлайн-ритейлере Ozon, которой он владел 19 лет. Как сообщал “Ъ” 13 сентября, фонды Леонида Богуславского вышли из этого бизнеса. Структуры бизнесмена владели около 11% Ozon, за которые получили порядка $70 млн (4,4 млрд руб.), уточнял источник “Ъ”.

Леонид Богуславский, основатель RTP Global, в интервью «Ведомостям» 26 февраля 2018 года Раньше вопрос был не о доверии к деньгам, а о ценности конкретного инвестора с российскими корнями

RTP Ventures инвестировала в Datadog в 2012 году в ходе раунда А, общий объем которого составил $6,2 млн, в 2014 году — в ходе раунда B на $15 млн и в 2015 году — в ходе раунда С размером $31 млн, напоминает директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его оценке, минимальная доходность RTP Ventures на инвестированные деньги превышает 1800%. Переподписка на IPO Datadog была очень высокой, стоимость компании объясняется динамикой роста ее бизнеса, указывает аналитик: темпы роста выручки Datadog в 2018 году составили 97%, в первой половине 2019 года — 79%. Среди ее конкурентов — IBM, Microsoft и др., но в этом сегменте пока несложно наращивать объем из-за растущего рынка в целом, замедление темпов роста можно будет заметить лишь через два-три года, полагает господин Меркулов.

Пока немного российских инвесторов привели свои портфельные компании к IPO, а риски, связанные с Россией, слишком высоки, констатирует источник “Ъ” в одном из американских инвестбанков. Однако даже нахождение Леонида Богуславского в так называемом кремлевском списке (перечень высокопоставленных российских политиков и олигархов, опубликованный Минфином США в январе 2018 года) не помешало IPO Datadog, признают опрошенные “Ъ” инвесторы.

«Это история замечательного успеха чисто российского предпринимателя и инвестора. "Кремлевский список" никакого отношения к бизнесу не имеет»,— уверен управляющий директор Russia Partners Владимир Андриенко. Размещение Datadog и успешное IPO HeadHunter в мае 2019 года открывают окно на IPO и для других компаний с российскими корнями или инвесторами «независимо от политических акцентов», полагает он.

Владислав Новый, Юлия Тишина