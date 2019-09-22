Никотин возвращается на борт

В самолетах впервые начали раздавать изделия с никотином. Речь идет о подушечках LYFT, которые с 15 сентября могут при желании получить совершеннолетние пассажиры компании Utair. Таковы условия промоакции для продвижения нового продукта British American Tobacco. Какова цель этого эксперимента? И как будет дальше развиваться противоборство противников и сторонников употребления табака на борту? Об этом — Андрей Загорский.

Подушечки LYFT, которые выпускает British American Tobacco, по идее безвредны для тех, кто находится рядом с человеком, их употребляющим. Никакого дыма и запаха. Подушечку необходимо заложить за верхнюю губу, после чего никотин начинает поступать в организм. Такая альтернатива табаку создавалась как оптимальная замена сигаретам на борту самолета, пояснила директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco Россия Яна Гуськова: «Из-за запрета на курение на борту самолета и в зданиях аэровокзальных комплексов курильщики испытывают много неудобств. Поэтому мы разработали продукт, который может компенсировать недостаток никотина в этот период.

Продукт не содержит табак, вместо него — никотин фармацевтического происхождения: эвкалипт, волокна целлюлозы.





Его можно использовать где и когда угодно, в том числе и на борту самолета».

Компания пытается договориться о проведении аналогичных промоакций с участием других авиаперевозчиков. Ясно одно: производители табачной продукции на фоне усиливающейся пропаганды здорового образа жизни и мер по ограничению употребления сигарет создают и пытаются продвигать альтернативные продукты. Это электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака без горения и продукты, подобные подушечкам LYFT. Популярные IQOS от Philip Morris, кстати, формально под запрет на курение на борту не подпадают. Ведь федеральный закон подразумевает вдыхание сигаретного дыма.

Авиакомпании сами зачастую не позволяют пассажирам использовать любые имитации сигарет. Однако жевательные пластинки, пластыри и леденцы под брендами крупных табачных гигантов могли бы, наоборот, заинтересовать перевозчиков. Так считает директор компании Infomost Борис Рыбак: «Большое количество людей испытывают страдания, особенно на дальних рейсах, и если есть какие-то средства, способные облегчить страдания, — это очень хорошо. Хорошие авиакомпании, которые стараются сделать путешествие для своих пассажиров максимально комфортным, конечно, будут этот вопрос рассматривать. Другой момент заключается в том, что те страдания курильщиков на борту самолета часто приводят к нарушениям. Если есть возможность снизить объемы нарушений, будет очень хорошо».

Впрочем, по поводу того, насколько безопасны продукты, заменяющие сигареты, есть разные мнения. К примеру, в Минздраве дали понять, что относятся к эксперименту с подушечками и системами нагревания табака отрицательно, ведь никотин опасен в любом виде. Многие курильщики тоже скептически относятся к подобным разработкам. Жвачка и леденец могут не заглушить, а напротив — усилить тягу к сигарете на борту самолета или в аэропорту. Антитабачный закон в той части, которая касается перелетов, стоит серьезно скорректировать. Такого мнения придерживается член президиума Всероссийского движения за права курильщиков Дмитрий Косырев: «Скажем прямо, сигареты никуда не уйдут. Поэтому те, кто пытается их чем-то заменить, затыкают временную дыру, чтобы облегчить страдания курильщиков. К чему это приведет, сказать трудно.

Это новые продукты: они выступают как альтернатива сигаретам, но суть проблемы в том, что нужны курительные комнаты в аэропорту, и они, конечно, будут, как это есть в большей части мира».

Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Второе чтение должно состояться этой осенью. Эксперты отмечают, что доход, который приносят продажи альтернативной никотиновой продукции, в два-три раза выше, чем доход от торговли сигаретами. Согласно прогнозу консалтинговой компании Euromonitor International, российский рынок никотиносодержащих продуктов к 2023 году увеличится в пять раз — почти до $4 млрд.