Найдено оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи в Брянске

Похищенные при нападении на отдел специальной связи в Брянске оружие и деньги обнаружены, сообщили в Следственном комитете России. Также были найдены одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи. Водителю-фельдъегерю спецсвязи предъявлен ряд обвинений, в том числе в совершении убийства.

По версии следствия, он после нападения на коллег похитил более 7 млн руб. С целью скрыть следы преступления, обвиняемый совершил попытку поджога отдела.

В ночь на 20 сентября во время ограбления были застрелены находившиеся на дежурстве два сотрудника отдела специальной связи. Следователи предполагали, что убитые были знакомы с напавшим: в помещение, где произошло убийство, по внутренним инструкциям не могут попасть посторонние.