В Брянске по подозрению в убийстве сотрудников спецсвязи задержан их коллега

По подозрению в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске был задержан их коллега. «Подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания»,— говорится в сообщении СКР по Брянской области.

В ночь на 20 сентября во время ограбления были застрелены находившиеся на дежурстве сотрудники отдела специальной связи.

По данным СМИ, следователи предполагали, что убитые были знакомы с напавшими: в помещение, где произошло убийство, по внутренним инструкциям не могут попасть посторонние. По неподтвержденным данным, было похищено от 7 млн до 10 млн руб.