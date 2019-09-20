В Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников спецсвязи

В Брянске в ночь на 20 сентября неизвестные во время ограбления застрелили находившихся на дежурстве двух сотрудников отдела специальной связи.

«Целью нападения явились доставляемые спецвязью наличные денежные средства. После совершения нападения преступники пытались скрыть следы преступления путем поджога служебного помещения»,— сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц), п. «б» и п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Ведется розыск преступников.

По данным проекта Telegram-канала Baza, следователи считают, что убитые сотрудники были знакомы с напавшими: в помещение, где произошло убийство, по внутренним инструкциям не могут попасть посторонние. Сейчас следствие опрашивает всех сотрудников главного центра специальной связи.

В Брянске также были введены дополнительные меры безопасности. «Сотрудники полиции переведены на особый режим несения службы»,— сообщил региональное управление МВД (цитата по «Интерфаксу»).

По данным «Брянских новостей», неизвестные похитили примерно 10 млн руб. По данным Baza — 7 млн руб.

Александр Тихонов, Ярославль