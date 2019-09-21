Главные новости к утру 21 сентября

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко сообщил об активной подготовке нового обмена удерживаемыми лицами с Россией. Он отметил, что переговоры носят «деликатный характер» и поэтому в них не вовлекаются иностранные партнеры Украины. О прошедшем обмене «35 на 35»

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток в связи с недавней атакой дронов на НПЗ Саудовской Аравии. По словам главы Пентагона Марка Эспера, такое решение президент США Дональд Трамп принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Об американском ответе на удары в Саудовской Аравии

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон покидает свой пост. Она неоднократно представляла США на российско-американских консультациях и переговорах о контроле над вооружением и, в частности, о судьбе ДРСМД. Андреа Томпсон “Ъ” о Договоре

Вашингтон подтвердил встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча пройдет 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. О предстоящей встрече

В центре Владивостока загорелся крупный торговый центр «Максим». Пострадавших в результате пожара нет, так как на момент возгорания людей в здании не было. Пожар начался в кафе торгового центра на четвертом этаже.

Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий по версии CNN. Американский телеканал отметил привлекательность столичных парков и музеев-заповедников, в частности, «Царицыно» и «Коломенское».