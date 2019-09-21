Главный специалист Госдепа США по контролю над вооружениями покинула свой пост

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон покидает свой пост. Госпожа Томпсон неоднократно представляла США на российско-американских консультациях и переговорах о контроле над вооружением и, в частности, о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Нам будет недоставать ее знаний, опыта и лидерских качеств»,— говорится в распространенном Госдепом сообщении. Причина ухода Андреа Томпсон не уточняется.

Напомним, неделей ранее свою должность покинул Джон Болтон. По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности за то, что тот был против ослабления санкций в отношении Тегерана. Позднее господин Трамп рассказал, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.

Взгляд Андреа Томпсон на судьбу ДРСМД читайте в интервью “Ъ” «“Русские должны уничтожить ракету”».