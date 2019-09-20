Генпрокуратура нацелилась на миллиарды полковника ФСБ

Головинский суд отложил заседание по делу о миллиардах полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Рассмотрение по существу начнется 4 октября. Генпрокуратура требует изъять в пользу государства более 6 млрд руб, из них 5,5 млрд руб. деньгами, остальное — недвижимостью и автомобилями.

Только гражданский иск позволит взыскать деньги с родных Черкалина, объясняет управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников: «У нас конфискация имущества пока не применяется. Могут быть арестованы активы в обеспечение исков гражданских, потерпевших лиц и в обеспечение штрафов, накладываемых в рамках уголовного наказания.

Если наложить на это штраф в рамках закона, то здесь непонятно, что делать с имуществом, которое найдено у родственников.





А в рамках гражданского процесса может быть доказана их связь — то, что их доходы не позволяли такими суммами владеть. В рамках закона “О коррупции”, исходя из постулата, что легально эти деньги заработаны быть не могли, Генпрокуратура выходит в суд с требованием обратить незаконные доходы. Прокуратура резюмирует, что родственники, на которых зачастую записывается имущество или в чьих квартирах находятся дорогостоящие вещи, аффилированы по отношению к лицу, подозреваемому в коррупционных составах, и поэтому к ним также иски имеют прямое отношение».

«Росбалт» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что Кирилл Черкалин пошел на сделку со следствием. Агентство отмечает, что полковник может рассказать о других моментах, связанных с его бывшими коллегами.

Впрочем, вряд ли Черкалин раскроет действительно важную информацию, полагает бывший следователь, совладелец интернет-газеты «Фонтанка.ру» Евгений Вышенков: «У следователя есть некие доказательства, самое главное, чтобы дело устояло в суде.

Идет система договоренностей: ты признаешь этот и этот эпизод, а третий и четвертый я тебе не буду вменять.

Потому что у меня по первым двум эпизодам слабовато, но в принципе я могу накопать на тебя еще, если ты признаешь это, прокуратура не будет просить больше, чем есть».

Главным остается вопрос о происхождении миллиардов Черкалина, но следствие и суд не раскроют источник денег, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «На 99% можно быть уверенным, что реальные источники этих миллиардов общественности раскрыты не будут.

Господин Черкалин и все так называемые “банкиры” из ФСБ не являются хозяевами этих средств, они являются всего лишь “кассирами”, “операторами” серых финансовых потоков.





Силовое крыло очень больших элитных групп, ядро которых лежит далеко за пределами силовых структур. Если называть все фамилии, некоторые из них занимают очень высокопоставленные посты, это во-первых. А во-вторых, в этом не заинтересованы сами заказчики, бенефициары всей этой истории. Смысл — в перехвате контроля над финансовыми потоками, чтобы показать его патронам, если они будут сопротивляться, тогда будут звучать другие фамилии, не только силовых ведомств».

Сообщалось, что суд решил рассматривать дело Черкалина в открытом режиме. Хотя защита полковника заявляла, что это нарушит неприкосновенность частной жизни полковника и его родственников.

Илья Сизов