Закончившееся дело Ивана Голунова, совпавшее с дискуссией на Петербургском экономическом форуме об участии силовиков в ухудшении российского инвестиционного климата, вновь вызвало к жизни простой вопрос: кто-то в России контролирует разгулявшуюся карательную машину? Журналист Виктор Лошак в поисках ответа.

Экономический форум в Питере закончился как-то нескладно. Власть рассказала о том, как коварна американская политика с экономикой, а всем ходом дискуссий власти ответили в том смысле, что и никакие американцы не нужны, когда в стране такие силовики, так относящиеся к бизнесу. Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов даже посоветовал устроителям на будущее: «Для содержательной дискуссии о перспективах экономического роста на форум необходимо приглашать глав силовых министерств и ведомств, которые в действительности определяют инвестклимат в стране». Политкорректность изменяет даже тем, кто хотел бы видеть в жизни больше позитива. Насмотревшись на мешки и сумки с деньгами в оперативных сьемках дел полковника Захарченко и полковника ФСБ Черкалина, люди обыденно задают друг другу вопросы: «А коммерческий спор с Калви, как думаешь, за сколько в "уголовку" перевели?»

Давно копившиеся стыд и раздражение от собственного бесправия и алчности правоохранителей должны же были когда-то выплеснуться? Руководители московского следствия, торгующие делами с криминальным королем; парад «гелентвагенов»; милицейские пытки в Казани и Ярославле… Не то чтобы миллионы людей так волновала свободная журналистика, просто сшитое на скорую руку дело Ивана Голунова стало чем-то вроде последней капли общественного терпения.

Кто следующий?

Я/Мы Иван Голунов.

Заметьте, никто не только не собирался дожидаться решения суда, но даже не выдвигал такой идеи! Голунов будто подсветил все иным светом, в котором суд выглядит тем, чем он в последние годы и является у нас на самом деле: секретарь-делопроизводитель, штампующий не свои решения. Кстати, львиная доля наших судей и вышли из секретарей судов. Все вместе дает 0,2% оправдательных приговоров в год. Дела по наркотикам, как вдруг оказалось, у нас самые «народные» и самые бесправные. Вот какую ведомственную статистику приводит Ольга Романова, возглавляющая «Русь сидящую»: наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько нужно, чтобы против них возбудили уголовное дело.

Да, без журналистов-расследователей невозможна борьба с коррупцией, а значит, на них впрямую завязано улучшение дел в стране. Но все равно трудно сказать, почему именно этот похожий на «ботаника» юноша, так вдохновенно умеющий работать с бухгалтерскими отчетами и справками, пробил толщу общественного равнодушия. За Голунова заступились даже те, кто без отмашки сверху не может произнести «мама». Или пяток пакетиков наркоты, как у Ивана, легко подбрасываются и в мужской кейс, и в дорогую дамскую сумочку? Каждый почувствовал себя беззащитным.

Похоже, единственное, на что мы уповаем — это межвидовая борьба силовиков. Такая своеобразная форма контроля, к которой общество, гражданское общество, не имеет никакого отношения. При коммунистах существовали партийные комитеты и страх потерять партбилет, на что это сейчас заменено в полиции, ФСБ, прокуратуре, следствии, если у всех свои коммерческие интересы? Так, благополучно закончившееся дело Голунова стало симптомом общественного кризиса между бессильным населением и всесильными правоохранителями. Их «свободный полет», очевидно, ни к чему хорошему нас не привел. И не приведет.