Часть снятых с эксплуатации Boeing 737 MAX будут хранить в австралийской пустыне

По крайней мере шесть самолетов Boeing 737 MAX будут переданы на хранение компании Asia Pacific Aircraft Storage (APAS), специализирующейся на консервации и хранении авиационной техники. Как стало известно газете Financial Times, APAS подписала соответствующий договор с сингапурской авиакомпанией SilkAir, которая доставит имеющиеся у нее Boeing 737 MAX на базу APAS, расположенную в австралийской пустыне недалеко от города Элис-Спрингс.

Австралийский авиационный регулятор (Casa) подтвердил получение заявки от SilkAir на перелет шести самолетов 737 MAX из Сингапура в Элис-Спрингс, и в ближайшие две недели вопрос должен быть решен. «Важный момент, что этот перелет будет просто перегоночный полет, без пассажиров. Полет будет проходить в соответствии с особым регламентом, система улучшения управления самолетом (MCAS) задействована не будет»,— пояснил FT представитель Casa.

Чуть раньше авиакомпания Southwest Airlines передала принадлежащие ей 34 самолета 737 MAX на хранение компании ComAv, хранилище которой расположено в пустыне Мохаве к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Другой американский авиаперевозчик — United Airlines — также уже договорился о консервации своих 14 самолетов этой модели, они будут храниться в принадлежащем властям города Финикс (штат Аризона) хранилище на территории городского аэропорта.

Самолеты Boeing 737 MAX были запрещены к использованию после двух трагических катастроф, в результате которых погибли 347 человек. Как показало расследование, возможный риск при эксплуатации этой модели самолетов может представлять как раз система улучшения управления самолетом (MCAS). Возобновление полетов 737 MAX не ожидается до начала 2020 года.

Алена Миклашевская