Владимир Зеленский требует избирать по-новому

Фракция «Слуги народа» пересмотрит избирательный кодекс Украины и вновь отправит его на рассмотрение Верховной рады. Об этом представители партии заявили вскоре после того, как президент Владимир Зеленский наложил вето на утвержденный предыдущим составом Рады сборник избирательных законов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Наложив вето на документ, Владимир Зеленский направил в Раду десять страниц разъяснений. В частности, он указал на несоответствие некоторых положений документа конституции страны и противоречия между ними и уже действующими законами и подзаконными актами.

Кроме того, в президентском письме содержится просьба к депутатам пересмотреть и доработать кодекс, включающий сразу пять законов, которые регулируют выборы народных депутатов, президента, местных органов власти, а также процесс формирования и сферу ответственности центральной избирательной комиссии (ЦИК), порядок создания и внесения изменений в Единый государственный реестр избирателей. Без тщательной переработки, заключает президент, кодекс не может быть одобрен и получить статус действующего сборника законов.

Напомним, что всего несколько месяцев назад — 20 мая этого года — во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский отозвался о кодексе совсем по-другому. Тогда он потребовал от прежнего состава Верховной рады заняться им безотлагательно.

«Я очень вас прошу принять многострадальный Избирательный кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки»,— говорил новоизбранный президент в своей инаугурационной речи.

Депутаты пожелание президента выполнили и под самый конец своих полномочий утвердили кодекс, который и лег в самом конце августа на стол Владимира Зеленского. Он во многом был компромиссным: так, те самые открытые списки, на которых настаивал господин Зеленский, а также отмена выборов по одномандатным округам вводились лишь с 1 декабря 2023 года, то есть следующие парламентские выборы должны были пройти еще по старым правилам — но формально президент получил именно то, чего просил.

В аппарате президента признаются, что вето на кодекс было наложено после того, как с текстом ознакомились эксперты в области юриспруденции. Они предложили не спешить с подписанием сборника законов на том основании, что десятки страниц многострадального (впервые законопроект был зарегистрирован в парламенте еще в октябре 2015 года) документа полны либо ничего не значащих псевдоюридических терминов, либо отсылают к уже не действующим регулирующим актам.

Претензии к кодексу у юристов появились сразу же после его принятия парламентом. И к моменту окончания отведенного на рассмотрение президентом 15-дневного срока призывы наложить на него вето звучали все громче.

Так, всеукраинская общественная сеть «Опора» — негосударственная организация, осуществляющая контроль за демократическими институтами Украины,— даже направила Владимиру Зеленскому обращение с просьбой наложить вето на кодекс и вернуть его в Раду на доработку. «Владимир Зеленский ветировал избирательный кодекс. Не могу не приветствовать это решение, которое мы предлагали публично. Нам не нужен формальный документ, который называется кодексом. Мы продолжаем настаивать на полноценной реформе и адаптации выборных процедур к новым современным вызовам»,— заявила председатель правления «Опоры» Ольга Айвазовская. При этом госпожа Айвазовская сообщила, что еще одно решение президента, касающееся избирательных инициатив — уже поддержанный парламентом роспуск ЦИК,— ее организация осуждает и считает политически мотивированным.

Представление о роспуске избирательной комиссии, поддержанное большинством депутатов, президент Зеленский направил в Раду еще 9 сентября, дополнив объяснением, в котором указал на «недостаточную взвешенность или даже предвзятость» членов ЦИК, отказавших в регистрации на парламентских выборах сразу 28 кандидатам. Уже бывшая глава ЦИК Татьяна Слипачук уверяла, что никакой предвзятости в работе ее ведомства не было, а работники комиссии всегда руководствовались только законом, но никак не личными политическими предпочтениями. Но объяснения эти депутатами были проигнорированы.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, сообщил, что у нынешней властной команды нет доверия к уже распущенному составу ЦИК. И в офисе опасались саботажа членами комиссии местных выборов, которые планируют провести уже в следующем году.

«Тот состав ЦИК формировался по квотам уже несуществующего парламента. В него входили люди, делегированные, например, "Народным фронтом", у которого сейчас меньше одного процента поддержки избирателей. Это ноль, пшик, но их представители сидят в ЦИК и решают, кого пускать в кандидаты, а кого — завернуть. А сама Слипачук — креатура депутатской группы "Воля народа", о которой сейчас уже никто и не помнит. Это люди из прошлого, часто зависимые от политиков прошлого. Им пора уйти»,— сказал источник “Ъ”. Он также сообщил, что в офисе президента были готовы к критике со стороны общественных организаций и оппозиционных партий, но готовы были пойти на роспуск ЦИК, зная, что действуют строго в рамках действующего законодательства.